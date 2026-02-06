Los detalles del contrato del mexicano José Urquidy con los Pittsburgh Pirates

José Urquidy continuará su carrera de MLB con los Pittsburgh Pirates, tras alcanzar un acuerdo con dicha organización para la próxima temporada.

Según la agencia AP, el mexicano pactó con los bucaneros por un curso y 1.5 millones de dólares, siempre que se apruebe el examen físico correspondiente de un lanzador cuya evolución quedó interrumpida hace par de años debido a una delicada lesión de codo.

Con este movimiento, Pittsburgh suma experiencia y profundidad a su cuerpo de abridores; un grupo que actualmente tiene como principal referencia al último ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, único integrante que tiene su cupo asegurado en dicho staff junto a Mitch Keller. De ese modo, la llegada de Urquidy ofrece flexibilidad a los Piratas, ya que el derecho puede alternar en rol de iniciador con relevista largo.

El nacido en Mazatlán viene de atravesar un período complicado marcado por lesiones, en especial una operación Tommy John en junio de 2024 cuando aún formaba parte de los Houston Astros, intervención que lo obligó a un largo proceso de recuperación.

Pirates, RHP José Urquidy reportedly agree to deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/zh9dtLmGHf — MLB (@MLB) February 5, 2026

Posteriormente, en marzo de 2025, firmó un contrato bajo con Detroit Tigers, franquicia con la que logró regresar a la actividad de las mayores el 14 de septiembre, aunque apenas durante 2.1 entradas divididas en par de relevos. Eso sí, dicho retorno fue considerado un paso importante tras la cirugía, con el objetivo de recuperar sensaciones y volver a pitchear con regularidad.

Urquidy totaliza seis campañas de experiencia en MLB, principalmente con Houston, equipo con el que vivió sus mejores años entre 2019 y 2023. A lo largo de su trayectoria acumula récord de 27-16 con efectividad de 4.00 en 81 salidas, 70 de ellas en plan de abridor.

Antes de la operación, también había sido colocado en la lista de lesionados debido a una distensión en el antebrazo. Además, el derecho posee experiencia en escenarios de alta exigencia, ya que ha participado en 15 juegos de postemporada, ocho de los cuales han sido como iniciador, incluyendo dos en Serie Mundial, y registrando 4.08 en rayitas limpias.

Los Piratas confían en que, una vez recuperado completamente, el azteca pueda convertirse en una pieza útil dentro de la rotación o el bullpen a lo largo de un ejercicio en el que dicha escuadra espera cuanto menos abandonar el sótano del centro en el viejo circuito, luego de un 2025 para el olvido, a excepción de la consagración de Paul Skenes.

