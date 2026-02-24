Los detalles de la extensión de contrato de Chris Sale con los Atlanta Braves

Los Atlanta Braves y el zurdo Chris Sale acordaron este martes una extensión de contrato por un año y 27 millones de dólares que incluye una opción del club para la temporada de 2028 por 30 millones de dólares y que estará sujeta a su rendimiento en las próximas dos campañas.

Sale evita así ir al mercado de agentes libres la próxima temporada, quedándose en la organización en la que pudo levantar su carrera tras años caóticos en los Medias Rojas de Boston, que lo cambiaron a los Bravos antes de la zafra de 2024.

Desde que el zurdo llegó a las filas de los Bravos presume una efectividad (ERA) de 2.46, un WHIP de 1.03 y 390 ponches en 303.1 entradas durante las últimas dos temporadas. Ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en 2024 y ha sido seleccionado dos veces al Juego de Estrellas; una absoluta proeza sabiendo que estuvo al borde del retiro tras vivir una pesadilla en el montículo del Fenway Park, también afectado por sus continuas lesiones.

Cabe destacar que los Bravos ya habían ejercido la opción del equipo de Sale de 18 millones de dólares en noviembre para la campaña que está a punto de comenzar, la cual formaba parte de la extensión original que firmó en 2023. Sin dudas, este nuevo pacto representa un aumento significativo en su salario para 2026 y convertirá a Sale en el noveno abridor mejor pagado en 2027.

Braves, LHP Chris Sale agree to extension through 2027 with a 2028 club option. pic.twitter.com/dnYBKI77hz — MLB (@MLB) February 24, 2026

Sale tendrá el reto de demostrar que está totalmente recuperado de las molestias que lo limitaron a 21 apariciones (20 aperturas) y 125.2 entradas la temporada pasada, en la cual sufrió una fractura en las costillas al lanzarse por una pelota. Se perdió más de dos meses por la lesión, pero logró terminar la temporada en el montículo y llegó saludable a los entrenamientos de primavera de Atlanta.

El lanzador, que expresó su deseo de terminar su carrera en los Bravos, liderará una rotación que también estará conformada por Spencer Strider, Reynaldo López, Grant Holmes y Bryce Elder.

En su carrera en las Grandes Ligas Sale tiene 9 invitaciones al Juego de Estrellas, un premio Cy Young, un Guante de Oro, la Triple Corona del pitcheo, un título de efectividad y el anillo de la Serie Mundial de 2018. Pasó 7 años en las filas de los Chicago White Sox, 5 en los Red Sox y suma dos campañas en los Bravos.

