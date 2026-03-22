Los detalles del jugoso nuevo contrato del lanzador Cristopher Sánchez con los Phillies

Los Philadelphia Phillies han tomado una decisión poco habitual en la gestión contractual, al redefinir por completo el contrato del lanzador dominicano Cristopher Sánchez, a quien conciben como la máxima referencia de la rotación a futuro.

La franquicia de la Ciudad de la Fraternidad ha optado por rescindir el acuerdo anterior del zurdo de 29 años, vigente hasta 2028 y con un valor garantizado de 20 millones de dólares, para reemplazarlo por uno nuevo y más ambicioso.

Es que según el periodista, Matt Gelb, el nuevo pacto de Sánchez cubrirá seis temporadas; desde 2027 hasta 2032, e incluye también una opción del club para el 2033. Igualmente, dicho contrato contempla un total de $107.000.000 garantizados hasta 2032, cifra que incorpora el salario previamente estipulado de 3.5 millones para este 2026.

Semejante maniobra resulta especialmente llamativa, ya que el finalista al Cy Young de la Nacional en 2025 aún tenía por delante tres cursos asegurados y dos opciones de equipo derivadas de la extensión firmada en junio de 2024, considerada en su momento muy favorable para la organización.

SIX MORE YEARS OF SÁNCHEZ pic.twitter.com/VcHjBYIfiQ — Philadelphia Phillies (@Phillies) March 22, 2026

En concreto, las opciones de los Phillies para 2029 y 2030, valoradas en 15 y 16 millones de dólares, respectivamente, han sido eliminadas como parte de esta reestructuración, lo que subraya el carácter inédito del movimiento, pues pocas veces un equipo de MLB decide cancelar un pacto ventajoso para renegociar condiciones superiores para el pelotero, señal clara de la confianza que Philadelphia ha depositado en el rendimiento y la evolución del siniestro.

Sánchez se ha consolidado como una pieza clave dentro de la rotación del tradicional club de Pennsylvania. De hecho, ha sido designado abridor para el Día Inaugural, el jueves próximo en casa de los Texas Rangers, reconocimiento reservado a los brazos más fiables de cada entidad.

Su desempeño en la campaña pasada respalda plenamente esta apuesta. El nacido en La Romana registró una destacada efectividad de 2.50, acompañada de un WHIP de 1.06, en un total de 202.0 entradas, repartidas en 32 aperturas en ronda regular. Estos números lo posicionaron entre los mejores pitchers de la contienda, destacando tanto por su control como por su capacidad para limitar el daño ofensivo rival, e influyendo en su segundo lugar al Cy Young, tras Paul Skenes.

Con este nuevo acuerdo, los Phillies no sólo aseguran estabilidad en su staff de iniciadores a largo plazo, también envían un mensaje claro: Cristopher Sánchez es una pieza fundamental en sus aspiraciones competitivas para los próximos tiempos.

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