Los detalles del nuevo contrato de Gleyber Torres con los Detroit Tigers

Gleyber Torres vivió una buena temporada en el 2025, siendo clave en la clasificación de los Detroit Tigers a los playoffs de la MLB. Ese aporte del venezolano le valió para que el club le extendiera una oferta calificada la cual aceptó y mejoró sus ganancias con respecto al pacto anterior.

Torres salió de los New York Yankees tras cumplir su contrato en 2024 y habían ciertas dudas sobre su rendimiento, ya que había bajado considerablemente sus números después de sus dos primeras campañas en la MLB, que realmente fueron impresionantes.

Aunque es un jugador que está buscando desde hace un buen tiempo un acuerdo que le permita estar por varios años en un equipo, aceptó la oferta calificada de 22.025 millones de dólares por una temporada.

¿Cómo es el contrato de Gleyber Torres con los Tigers?

Torres cumplirá en 2026 su novena campaña en la MLB, después de pasar siete temporadas con los Yankees y una con los Tigers. Su acuerdo con Detroit es de una temporada, ya que al segunda base se le ha hecho complicado conseguir un contrato multianual.

Las grandes trabas que ha tenido para conseguir un contrato de varios años ha sido su defensa, que está calificada por debajo del promedio entre los jugadores de la segunda almohadilla en la MLB. Aunque su bate sigue siendo su carta de presentación, no tener un guante sólido le ha afectado para lograr estabilidad a largo plazo en la gran carpa.

En 2027, los Tigers tendrán la oportunidad de ofrecerle nuevamente una oferta calificada, pero quedará de parte del jugador aceptarla o esperar un acuerdo de más de un año.

Torres participó en el Juego de Estrellas 2025 con Detroit | Paras Griffin/GettyImages

¿Cuánto tiempo le queda bajo control del club?

A Torres, que con 29 años de edad todavía está en un momento dulce de su carrera, le queda una sola campaña bajo control del club. Será su decisión mantenerse por una campaña más o probar suerte en la agencia libre.

Después de culminar su campaña con los Yankees en 2024, Torres probó el mercado, pero no recibió ofertas de varias temporadas y se conformó con una sola campaña con Detroit.

¿Cuándo podrá Gleyber Torres ir a la agencia libre?

A menos de que la gerencia de los Tigers se decida a ofrecerle una extensión, a Torres le queda solo la temporada 2026 con los Tigres y se convertirá en agente libre apenas caiga el último out de la temporada, momento en el cual podrá comenzar a negociar con otras organizaciones.

Torres tiene en su carrera tres invitaciones al Juego de Estrellas, incluida la de la temporada pasada en su primer año con Detroit.

¿Recibe algún incentivo en su contrato?

El contrato de Gleyber Torres no incluye incentivos por rendimiento o premios individuales. Aunque es común escuchar este tipo de cláusulas en estrellas de la MLB, en este caso el venezolano tiene un contrato simple con un salario anual de poco más de 22 millones de dólares.

Su salario es dictado por el promedio de los 125 mejores salarios de la temporada anterior, una regla que hace la MLB para las ofertas calificadas.

Torres fue clave para que los Tigers alcanzaran la postemporada | Nic Antaya/GettyImages

¿Qué números dejó Torres en su primer año con Detroit?

En términos generales, la primera temporada de Gleyber Torres con los Detroit Tigers fue positiva, hasta el punto que defendió la camiseta de la Liga Americana en el Juego de Estrellas.

El venezolano dejó promedio de .256, con 16 cuadrangulares, 74 carreras remolcadas, 85 boletos y 101 ponches en 145 compromisos disputados en su primera campaña con Detroit. Esos números le valieron para aceptar la oferta calificada de 22.025 millones de dólares.

