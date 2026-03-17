Dodgers anuncian a Yoshinobu Yamamoto como su abridor del Opening Day de 2026

Los Angeles Dodgers volverán a confiar en su principal as para iniciar una nueva campaña de MLB. Es que el japonés Yoshinobu Yamamoto ha sido designado como abridor para el Opening Day de 2026, programado para el 26 de marzo ante Arizona Diamondbacks.

Según la agencia AP, el manager de los actuales bicampeones de la Serie Mundial, Dave Roberts, ratificó al estelar nipón para subir al box del Dodgers Stadium en el primer encuentro oficial de dicha franquicia.

El nombramiento marca la segunda temporada consecutiva en la que Yamamoto recibe la responsabilidad de lanzar en el Opening Day, reflejo del impacto que ha tenido desde su llegada a Grandes Ligas.

El derecho de 27 años se consolidó como una figura clave en el reciente éxito de la entidad azul, destacando principalmente una postemporada de 2025 en la que fue el encargado de registrar los últimos outs del Clásico de Otoño; un dramático séptimo encuentro que se extendió a 11 entradas y que terminó dando el título a los Dodgers.

BREAKING: Yoshinobu Yamamoto is the Dodgers Opening Day starter for their 2026 season 🚨



He will take the mound on March 26 vs the Diamondbacks after LA raises another championship banner.



Well-deserved for the World Series MVP. pic.twitter.com/MO5bfoPHTy — Dodgers Nation (@DodgersNation) March 16, 2026

Semejante actuación del invitado al All-Star de 2025 llegó apenas un día después de haber trabajado 6.0 episodios y realizar 96 lanzamientos en el Juego 6, demostrando resistencia y capacidad para responder en los momentos decisivos. Además, ganó sus dos aperturas de la batalla decisiva contra los monarcas de la Americana, Toronto Blue Jays, incluida una prestación completa en el segundo choque, lo que le llevó a quedarse con el MVP de la serie.

Yamamoto iniciará la tercera campaña de un contrato de 12 años y 325 millones de dólares, cifra récord para un pitcher al momento de la firma. Desde su llegada a Los Angeles ha acumulado registro de 19-10 con efectividad de 2.66 en 48 aperturas de ronda regular. En playoffs, su dominio ha sido aún mayor, gracias a marca de 7-0 y de 2.25 en carreras limpias a lo largo de diez apariciones, nueve de ellas de entrada en el partido.

Antes del inicio de la temporada pasada, el as asiático también vivió un momento especial al emerger en Tokio durante el juego inaugural frente a los Chicago Cubs, cuando permitió una carrera en 5.0 innings para ayudar al triunfo de los Dodgers.

En el ámbito internacional, el dueño de dos anillos de Serie Mundial viene de participar con Japón en el World Baseball Classic, al margen de ser castigado por Venezuela en un épico compromiso de cuartos de final que decretó la eliminación de su país.

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