Dodgers colocan en asignación a relevista ganador de dos títulos de Serie Mundial

Los Dodgers de Los Angeles siguen armando su roster de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas y este fin de semana hicieron un movimiento que causó polémica entre sus seguidores. Tras adquirir al receptor Ben Rortvedt desde waivers de los Cincinnati Reds, la directiva de los campeones de la Serie Mundial de 2025 decidió colocar en asignación a Anthony Banda después de que el zurdo ganara dos anillos consecutivos de la Serie Mundial con el equipo.

Banda, de 32 años, tuvo un récord de 5-1 con una efectividad de 3.19 en 71 partidos la temporada pasada, sumando 61 ponches y 24 boletos en 65 innings de trabajo. En dos temporadas con el equipo de los Dodgers, su récord fue de 8-3 con una efectividad de 3.14.

Se espera que Banda, con 9 años de experiencia en las mayores, sea reclamado en waivers o firme como agente libre con cualquier otra organización si al final no regresa a Los Angeles con un nuevo acuerdo.

Banda aún está en sus años de elegibilidad al arbitraje salarial, por lo que este control que puede tener cualquier equipo sobre su ficha es un atractivo especial. En su trayectoria en la gran carpa ha jugado con Arizona Diamondbacks, Tampa Bay Rays, Mets de Nueva York, Pittsburgh Pirates, Toronto Blue Jays, Yankees de Nueva York y Washington Nationals. Su récord combinado es de 15-9 con una efectividad de 4.44, 220 ponches y 1.436 de WHIP en 233.1 episodios de labor (209 partidos).

BREAKING: Anthony Banda has been DFA'd by the Dodgers 🚨



The two-time World Series champion has meant a lot to the organization these past few years. pic.twitter.com/VD1MpVaSUd — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 6, 2026

Los Dodgers, tras colocar en asignación a Banda, sumaron a Rortvedt, quien regresa a los Dodgers, equipo al que se unió por primera vez el 31 de julio mediante un canje con Tampa Bay. El careta jugó 18 partidos en la campaña pasada, bateando .224 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas. Fue importante para que la rotación abridora de los Dodgers tuviera la mejor efectividad de la MLB en septiembre, con 2.17. Participó en cuatro partidos de playoffs, convenciendo al manager Dave Roberts de traerlo de vuelta.

En noviembre, Rortvedt firmó un contrato de 1.25 millones de dólares para 2026 para evitar el arbitraje salarial, por lo que los Dodgers tendrán a un backup en la receptoría a un bajo costo.

Cabe destacar que si Banda no es reclamado por otro equipo la próxima semana, bien podría probar el mercado de agentes libres. Los Dodgers estarán atentos.

