Dodgers firman a ex prospecto top de los Milwaukee Brewers para la temporada 2026

Los Angeles Dodgers se preparan para iniciar los Entrenamientos Primaverales con el roster completo de 40 peloteros, aunado a los más de 30 invitados fuera de la nómina oficial. Este grupo incluye a varios prospectos destacados de la organización, aunado a firmas recientes, como la de una ex promesa de Milwaukee Brewers, y piezas que aportan profundidad a los distintos sistema del club.

Entre los jóvenes talentos invitados al cuartel de pretemporada de los flamantes bicampeones de la Serie Mundial se encuentran Josue De Paula, Zyhir Hope y James Tibbs III, quienes buscarán dejar una buena impresión. Sin embargo, la última novedad es la incorporación del utility Keston Hiura. quien firmó un contrato de ligas menores y recibirá invitación al Spring Training, según el New York Post.

Hiura, seleccionado en la primera ronda del Draft de MLB 2017 por los Brewers, debutó en la máxima categoría de la pelota en 2019 y permaneció con la organización de Wisconsin hasta 2023. Eso sí, fue considerado en su momento uno de los principales prospectos de la franquicia, aunque no llegó a explotar en materia ofensiva.

Keston Hiura is signing a minor-league deal with the Dodgers that includes an MLB camp invite, per @JonHeyman pic.twitter.com/CrLvugLZj0 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) February 12, 2026

Además, una distensión en la rodilla izquierda lo mantuvo fuera de acción por varias semanas en las menores durante 2023, y posteriormente sufrió molestias en el codo derecho debido a un espolón óseo. Entretanto, el ahora miembro de los Dodgers tuvo breves regresos a las mayores con el otro equipo de Los Angeles, los Angels, en 2024, previo a representar a Colorado Rockies en 2025.

A modo global en Grandes Ligas, Hiura registra promedio de .235 con .314 de OPB, agregando 50 jonrones 302 juegos, y destacando un curso de novato, 2019, en el que golpeó para .303 puntos con .368 en porcentaje de embasado, 19 cuadrangulares y 49 producidas en apenas 84 compromisos. Con el guante ha visto acción principalmente en la segunda base y la inicial, aunque también ha sido utilizado ocasionalmente de jardinero izquierdo.

De ese modo, el arribo del mencionado infielder sigue la línea de otras experimentadas incorporaciones que los Dodgers han sumado mediante contratos de ligas menores para evaluar opciones durante la primavera. En ese grupo surgen nombres como Cole Irvin, Ryder Ryan, Jordan Weems y Seby Zavala.

Por si fuera poco, la presencia de Hiura cobra especial relevancia debido a la incertidumbre actual en la segunda base del equipo azul, ya que Tommy Edman continúa en recuperación tras una cirugía en el tobillo derecho y no tiene asegurada su participación en el Opening Day, mientras que el surcoreano Hyeseong Kim viene de una zafra complicada en 2025.

