Dodgers no tienen en sus planes renovar el contrato de Andy Pages

Andy Pages se consolidó en 2025 como el jardinero central titular de Los Angeles Dodgers y en este 2026 es uno de los jugadores importantes en el lineup del manager Dave Roberts. Sin embargo, no hay planes de renovación inmediatos para el jugador de 25 años de edad.

Quien fuera uno de los 100 mejores prospectos en las Grandes Ligas, dio una gran demostración de su talento en la temporada pasada, dejando una línea ofensiva de 272/.313/.461 con 27 jonrones en 624 apariciones al plato.

Fabian Ardaya, periodista de The Athletic, informó esta semana que los Dodgers no han tenido ninguna conversación de renovación con Pages, a pesar de que el entorno del pelotero, incluido su representante, buscan que se inicien las negociaciones.

Pages está bajo contrato hasta 2030, cuando cumplirá 30 años de edad, Todavía es pronto para pensar en una renovación, pero el talento que ha mostrado hace sugerir que los Dodgers deberían extender una oferta multianual para mantenerlo en el equipo.

Los Dodgers sorprendieron en la temporada muerta, al conseguir los servicios de Kyle Tucker, quien firmó por 240 millones de dólares (con 30 millones en dinero diferido). Esto hace pensar que los Dodgers no buscarán otro contrato tan alto en el futuro inmediato.

Teoscar Hernández, el otro jardinero titular del equipo, tiene contrato hasta 2027. Si no logra una renovación con los Dodgers, es probable que el equipo busque negociar con Pages cuando ya no tengan al dominicano en el equipo.

Hay que tomar en cuenta que los Dodgers tienen grandes prospectos para los jardines en sus granjas, lo que hace prudente que sean pacientes con sus renovaciones. Los prospectos Josue De Paula, Zyhir Hope, Eduardo Quintero, James Tibbs III o Mike Sirota tienen todo el potencial para convertirse en futuras estrellas en la MLB.

Pages no viene de una buena postemporada en 2025, algo que quizás le ha impedido que se inicien las conversaciones de su renovación. En los playoffs el patrullero dejó un OPS de .211 en 55 turnos, lo que denotó un bajo rendimiento en los momentos clave.

Los Dodgers son el equipo favorito para ganar este año y cuentan con la nómina más cara de todo el beisbol. Si Pages logra demostrar que su bate también está listo para brillar en la postemporada, seguramente eso hará que después de esta temporada existan negociaciones para extender su contrato con la organización.

Más contenido de Los Angeles Dodgers