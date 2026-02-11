Dodgers traen de regreso al relevista Evan Phillips para la temporada de 2026

Los Dodgers de Los Angeles siguen moviéndose en el mercado de las Grandes Ligas de cara a lo que será una campaña en la que defenderán el campeonato, y este miércoles trajeron de vuelta al relevista Evan Phillips para la temporada de 2026 por 6.5 millones de dólares.

Pese a que los Dodgers no le ofrecieron un contrato en noviembre, dejándolo disponible en la agencia libre, la directiva decidió recuperarlo, colocando al receptor Ben Rortvedt en asignación para abrirle un cupo en el roster.

Phillips apenas pudo lanzar 5.2 innings en la temporada de 2025 por la lesión en el codo que le hizo someterse a una cirugía Tommy John de forma temprana, ponchando a 6 rivales y dando par de boletos en 7 partidos.

Los Dodgers esperan que el derecho de 31 años de edad esté completamente recuperado para mediados de temporada, por lo que podríamos verlo en el bullpen del manager Dave Roberts después del Juego de Estrellas.

Dodgers, RHP Evan Phillips agree to one-year deal. pic.twitter.com/6sE7JlWSQU — MLB (@MLB) February 11, 2026

El apagafuegos ha tenido un desempeño espectacular desde el bullpen desde que se unió a Los Angeles en 2021, registrando una efectividad de 2.22 y un promedio de ponches de 10.2 por cada 9 bateadores, con 45 salvamentos en 201 apariciones. Ganó la Serie Mundial de 2024 y está en plena recuperación de su codo de lanzar.

Phillips es un lanzador con 8 años de experiencia en la gran carpa y ha vestido las indumentarias de los Dodgers, Orioles de Baltimore, Bravos de Atlanta y Rays de Tampa Bay. Su mejor temporada fue la de 2022, cuando con el uniforme de Los Angeles dejó marca de 7-3 con 1.14 de promedio de carreras limpias permitidas, 77 ponches, 15 pasaportes, 1.94 de FIP, 0.762 de WHIP y par de juegos salvados en 63.0 innings de trabajo.

La confianza de los Dodgers en Phillips está intacta, esto pese a que tendrán que esperar algunos meses para verlo en el montículo. Sus números en la organización y su contrato harán de esta firma un acierto de la gerencia.

Cabe recordar que los Dodgers pagan anualmente el impuesto de lujo en la MLB y se encuentran en el tramo superior de penalización. Phillips tendrá que pagar el impuesto máximo del 110% sobre su salario, lo que significa que les costará a los Dodgers $13.65 millones en total. Un riesgo que este equipo puede correr, sabiendo que tendrán al lanzador en la segunda mitad de la zafra.

