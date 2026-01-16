¿Quién es el dominicano Wandy Asigen, el segundo mejor prospecto internacional que firmaron los Mets?

A la organización de los New York Mets le asignaron un presupuesto de 5.4 millones de dólares para este periodo de firmas internacionales de MLB y decidieron invertir más de la mitad en un solo jugador: el infielder dominicano Wandy Asigen.

Clasificado como el segundo mejor prospecto internacional en el ranking de MLB Pipeline, los metropolitanos tienen mucha fe en el potencial de Asigen.

“El talento de Wandy representa exactamente el tipo de jugador que buscamos desarrollar: habilidades completas, madurez competitiva y un alto techo de proyección”, afirmó Juan Henderson, director de Operaciones para América Latina y el Caribe de la Academia Mets, a la prensa dominicana después de la ceremonia de firmas.

Asigen no fue el único pelotero firmado por los Mets, que también sumaron a sus granjas a los dominicanos Óscar Montero, Cristopher Jáquez, Óscar Peña, Gensil Rosario, Michaelle Mercedes, Johnderis Sánchez, Yeremy Reyes y Emerson Estévez, además de los venezolanos Ryan Rudas y Frank Moreno

“Cada uno de estos jóvenes ha pasado por un proceso de evaluación exhaustivo. Creemos firmemente en su potencial y en el impacto que pueden tener a largo plazo dentro de nuestro sistema”, agregó Henderson.

¿Quién es el dominicano Wandy Asigen?

Nacido en la localidad de Montellano, Puerto Plata, Asigen tiene 16 años de edad (cumplirá 17 en agosto). Juega en el campocorto y en la ceremonia de firmas confesó ante los periodistas que es seguidor de las Águilas Cibaeñas en la LIDOM, pero que jugará con entrega para la franquicia que lo seleccione en el draft de novatos del circuito dominicano.

¿De cuánto fue su bono?

Los Mets le dieron a Asigen un bono de firma de 3.9 millones de dólares. Aunque el joven torpedero estaba mejor ubicado en el ranking de prospectos internacionales, no superó el cheque que los de Queens le entregaron el año pasado a uno de sus compatriotas, Elián Peña (3), a quien le pagaron 5 millones de dólares.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Varios scouts consideran que Asigen debió encabezar el ranking de prospectos internacionales, convencidos de que tiene una “capacidad integral para impactar el juego”.

El joven dominicano parece tenerlo todo, de acuerdo con lo que dicen los reportes de los observadores: “manos rápidas, una trayectoria de swing consistente y una habilidad innata para conectarle a la pelota con la parte gruesa del bate ante una variedad de lanzamientos”. Batea la zurda y registra velocidad de salida de 110 millas por hora, y además puede correr por encima del promedio: ha registrado 6.55 segundos en las 60 yardas.

Se cree que puede seguir desarrollando poder y que se mantendrá como defensor del campocorto en el máximo nivel “aunque actualmente posee un brazo promedio”. Destacan sus “movimientos por encima del promedio y su instinto” en la defensa.

¿Quién es el ídolo de Wandy Asigen?

Wandy Asigen confesó a los periodistas que tiene dos sueños: llegar a ser un jugador de Grandes Ligas y conocer a su ídolo, el campocorto puertorriqueño de New York Mets Francisco Lindor.

