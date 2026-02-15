Edwin Díaz responde al dueño de los Mets tras sus polémicas declaraciones sobre su firma con los Dodgers

Tal parece que los seguidores de los New York Mets no fueron los únicos sorprendidos cuando Edwin Díaz se marchó en la agencia libre de MLB.

El cerrador boricua es ahora miembro de Los Angeles Dodgers, y todo apunta a que en el alto mando de Queens no han digerido bien la situación.

Díaz jugó con el uniforme de los Mets entre 2019 y 2025, un lapso en el que consiguió dos de sus tres invitaciones al Juego de Estrellas y ganó dos de los tres premios al Relevista del Año que tiene en su carrera. En 332 partidos sumó 144 rescates (tiene 255 de por vida) y 538 ponches de los 839 totales en su hoja de vida.

El puertorriqueño causó impacto en los Mets y su entrada al montículo era todo un espectáculo en Citi Field. Pero para el derecho de 32 años de edad, todo son negocios.

“Es un mercado en el que yo estaba. Era agente libre, así que tuve la oportunidad de hablar con todos”, declaró Díaz a los medios, incluyendo a Alden González de ESPN, consultado sobre las declaraciones de Steve Cohen, el propietario de los Mets.

“Creo que los Dodgers hicieron un gran trabajo reclutándome. Al final, elegí estar aquí. Tengo mucho respeto por la organización de los Mets, sus jugadores, su personal y la directiva. Me trataron muy bien. No tengo nada malo que decir de ellos. Pero al final, estoy aquí. Este es un nuevo camino para mí y estoy feliz de estar con los Dodgers, así que a ver qué tal me va”, cerró el boricua.

Steve Cohen and Edwin Diaz go back and forth about Diaz's decision to leave the Mets and sign with the Dodgers



(via @Mets, @Alden_Gonzalez) pic.twitter.com/LErCGMseqL — SNY Mets (@SNY_Mets) February 14, 2026

¿Qué fue lo que dijo Steve Cohen sobre Edwin Díaz?

En unas declaraciones que ofreció al locutor de radio de los Mets, Howie Rose, este viernes, Steve Cohen calificó la decisión de Edwin Díaz de marcharse del equipo y firmar con los Dodgers de “desconcertante”.

“No estoy seguro de cómo Edwin tomó esa decisión; obviamente es una decisión personal, y pensé que hicimos una oferta bastante respetable; podría decir que nuestra oferta podría haber sido mejor”, dijo Cohen. “Pero él tomó su decisión”.

“Les diré algo: cuando la cosa se puso fea, cuando esto se estaba debatiendo, me sentí muy satisfecho con nuestra decisión de fichar a Devin Williams. Le dije a David [Stearns] que fue muy inteligente, porque era una buena cobertura en caso de que las cosas no funcionaran con Edwin”, agregó el propietario.

Más noticias sobre Los Angeles Dodgers