Emmanuel Clase acusado de manipular pitcheos en 48 juegos de MLB

Emmanuel Clase enfrenta nuevas acusaciones en el marco de la investigación federal por presunta manipulación de lanzamientos vinculada a apuestas deportivas, según un documento judicial presentado esta semana.

ESPN reveló detalles del escrito, incluyendo el número de juegos en los que el estelar cerrador, aún de los Cleveland Guardians, habría realizado acciones sospechosas que serían considerablemente mayor a las señaladas inicialmente por los fiscales.

Cuando la acusación fue anunciada en noviembre, las autoridades federales mencionaron nueve encuentros en los que el pitcher dominicano supuestamente habría alterado su desempeño para beneficiar a apostadores. Sin embargo, en una reciente presentación judicial, el abogado del también pitcher dominicano de los Guardians, Luis Ortiz, presunto co-conspirador, afirmó que el gobierno sostiene ahora que Clase habría incurrido en conductas similares en al menos 48 juegos durante un período aproximado de dos años.

El caso está siendo llevado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, mientras que Major League Baseball ha reiterado que continúa cooperando con la investigación, aunque evitó realizar comentarios adicionales. ESPN acotó que los representantes legales de Clase y Ortiz tampoco han emitido declaraciones públicas recientes sobre el avance del proceso.

Eso sí, el abogado de Ortiz solicitó formalmente que ambos casos sean juzgados por separado, argumentando que existen diferencias sustanciales en el nivel de responsabilidad atribuido a cada pelotero. Según la defensa, el pitcher abridor está acusado únicamente de manipular lanzamientos en dos partidos en junio de 2025, mientras que el mediático relevista habría mantenido una supuesta conspiración con apostadores entre 2023 y 2025.

Asimismo, el documento subraya que no existen pruebas de comunicación directa entre Ortiz y los apostadores involucrados, factor que sí surge en la hipótesis vinculada a Emmanuel Clase. En consecuencia, la defensa sostiene que presentar ambos casos juntos podría perjudicar al primero ante un jurado, debido al volumen de acusaciones dirigidas contra el segundo, que también incluyen transferencias de dinero y coordinación de apuestas ilegales.

Durante el periplo investigado Clase participó en 197 juegos de temporada regular, previo a que, a raíz del escándalo, MLB lo colocara en licencia no disciplinaria mientras se desarrolla la investigación. De confirmarse las acusaciones, el seleccionado a tres All Star habría manipulado su rendimiento en cerca de una cuarta parte de esos compromisos.

Por otro lado, un juez federal solicitó a los fiscales que entreguen a la defensa del taponero quisqueyano todas las pruebas relacionadas con los pitcheos señalados como sospechosos. Según registros judiciales, el propio serpentinero identificó al menos 250 lanzamientos sobre los que se realizaron apuestas.

Tanto Clase como Ortiz se han declarado inocentes de cargos en los que se encuentran conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y soborno para influir en eventos deportivos; de hecho, las acusaciones más graves contemplan penas de hasta 20 años de prisión. El juicio está previsto para comenzar el 4 de mayo, pese a que la defensa de Luis Ortiz solicitó una prórroga para preparar el caso.

