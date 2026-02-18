¿Entrará Edwin Díaz al montículo de los Dodgers con las trompetas que sonaban en los Mets?

Fue una sorpresa ver a Edwin Díaz firmar con Los Angeles Dodgers en la agencia libre de MLB después de haber sido todo un fenómeno con New York Mets en su paso de siete años por el conjunto de Queens.

Hasta el propietario del conjunto neoyorquino, Steve Cohen, se sintió asombrado con la decisión del relevista derecho puertorriqueño, que ahora se unió a la búsqueda de la escuadra de Los Angeles por el tricampeonato y que de seguro será echado de menos por la afición de Citi Field por muchas razones.

Y aunque ya lo había adelantado cuando firmó con los Dodgers en diciembre, en la apertura de los campos de entrenamiento Díaz confirmó que espera mantener una costumbre que se hizo viral en Nueva York: su llegada espectacular al montículo con el sonido de las trompetas en la canción de entrada que lo ha caracterizado en los últimos años.

Edwin Díaz can’t wait to hear the trumpets 🎺 echo from the Dodger Stadium for the first time.

“No puedo esperar a escuchar el eco de las trompetas desde el Dodger Stadium por primera vez y ver cuál será la reacción de los fanáticos”, dijo Díaz con una sonrisa desde su locker en Camelback Ranch, la base de los trabajos de primavera de su nueva escuadra.

Cuando fue presentado de forma oficial por los angelinos en el invierno, Díaz declaró algo similar: “Esa música le llegará a los aficionados de inmediato. Es una buena canción. Estoy deseando que llegue el primer partido de la temporada con Timmy Trumpet y consigamos la victoria para los Dodgers”.

¿Cuál es la historia de Edwin Dïaz con las trompetas?

Una publicación del portal de MLB reseña que las canciones de entrada de los taponeros se han usado en el circuito desde la década de los 70, y algunas han quedado para la historia.

Así sucederá con “Narco”, el tema que anuncia la llegada al montículo de Edwin Díaz. La canción es de de Blasterjaxx y Timmy Trumpet, este último australiano y sin vínculos con el béisbol hasta que la fama de la tonada traspasó las fronteras.

Aunque el furor llegó en Nueva York, el lanzador boricua la ha usado desde 2019, cuando los Seattle Mariners le hicieron elegir entre varias opciones y no lo dudó.

“Las trompetas”, reveló Díaz a MLB.com sobre la razón por la que hizo suya la ahora famosa canción. “Las trompetas eran únicas. Algo diferente a lo que utiliza todo el mundo. Por eso la escogí”.

