Equipo contendiente al título de la Serie Mundial se interesa por Framber Valdez

Framber Valdez es el mejor abridor disponible en la agencia libre de las Grandes Ligas y el interés de las mejores organizaciones de la instancia se incrementa con el pasar de los días. Esta vez, son los Toronto Blue Jays los que quieren empezar a negociar con el dominicano, quien defendió hasta la fecha a los Houston Astros de forma sólida.

Según Jon Heyman y Joel Sherman, del New York Post, los canadienses, flamantes campeones de la Liga Americana en 2025, se reunieron con el zurdo durante las reuniones de gerentes generales a mediados de noviembre, antes de que el equipo firmara al derecho Dylan Cease.

Sin embargo, el encaje de Valdez en los Blue Jays no es del todo claro para el cuerpo técnico, dado que el club ya incorporó esta temporada baja a Cease y a Cody Ponce a una rotación que incluye a Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage y José Berríos.

Valdez tiene 8 campañas en las Grandes Ligas, todas con los Astros, exhibiendo registros vitalicios de 81-52, 3.36 de efectividad, 1.053 ponches y 1.204 de WHIP en 1080.2 entradas de trabajo. Ha sido dos veces invitado al Juego de Estrellas y recibido votos al Cy Young de la Liga Americana en cuatro temporadas.

The Toronto Blue Jays are among several teams expressing interest in free agent Framber Valdez, per @JonHeyman.#MLBNHotStove pic.twitter.com/GEEJt8zsqb — MLB Network (@MLBNetwork) February 4, 2026

Su rendimiento en los siderales le ha hecho tener un valor de mercado de 33.3 millones de dólares anuales, todos en el marco de un contrato calculado en 6 años y 200 millones de dólares.

Aunque esta cifra puede tardar el llegar, no es menos cierto que el mercado de abridores le favorece. Los Baltimore Orioles y los New York Mets también han sido vinculados este invierno con el dominicano, por lo que ofertas no le faltarán.

Los metropolitanos están decididos a seguir gastando con el objetivo de ganar la Serie Mundial y la reciente adquisición de Freddy Peralta no impedirá que sigan sumando activos a un grupo lleno de estrellas. Pese a que ademas de Peralta, el manager Carlos Mendoza cuenta con Nolan McLean, David Peterson, Clay Holmes, Sean Manaea y Kodai Senga en su staff de abridores, no es menos cierto que Holmes puede ir al bullpen y volver a tener el rol de cerrador, tal y como lo hizo con el uniforme de los New York Yankees.

A los Orioles, por su parte, les vendría bien otro abridor de primera línea pese a haber adquirido vía cambio a Shane Baz y haber renovado a Zach Eflin.

