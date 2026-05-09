El equipo que quiere hacer un cambio con los Mets por Freddy Peralta

Los Chicago Cubs ya comenzaron a moverse de cara a la fecha límite de cambios de MLB. Pues uno de sus principales objetivos parece estar enfocado en fortalecer la rotación abridora, con nombres futuribles como Freddy Peralta.

Efectivamente, el panorama para los oseznos se volvió preocupante tras confirmarse la baja de Cade Horton por el resto del año, a lo que se suma la incertidumbre alrededor de Justin Steele, quien todavía no tiene fecha clara de regreso, luego de sufrir una lesión recientemente. Asimismo, Matthew Boyd continúa recuperándose de un problema de menisco, dejando al manager Craig Counsell con importantes limitaciones en su staff de iniciadores.

Ante dicho escenario, la gerencia no quiere perder tiempo y ya inició conversaciones con diferentes organizaciones para encontrar soluciones inmediatas. Según el periodista Bruce Levine, los Cubs también habrían establecido contacto con los New York Mets para consultar la situación del dominicano Peralta.

"Los Cubs son uno de los equipos con los que los Mets han hablado sobre la adquisición del lanzador derecho Freddy Peralta", escribió Levine en X. "El 1 de junio es una fecha límite para que los Mets vuelvan a la puja o cambien al pitcher, que pronto será agente libre".

The Cubs have inquired on Mets SP Freddy Peralta, per @MLBBruceLevine. pic.twitter.com/YCz8Y9n9rb — SleeperMLB (@SleeperMLB) May 8, 2026

Peralta atraviesa el último tramo de su contrato y podría convertirse en agente libre después de la actual zafra. Mientras tanto, la situación deportiva de los Mets comienza a generar dudas dentro de la franquicia, ya que ocupa actualmente el último lugar de la División Este de la Nacional con récord de 14-23.

De hecho, aunque en Queens todavía mantienen esperanzas de revertir el mal momento, la posibilidad de negociar peloteros con pactos cercanos al vencimiento ganaría fuerza si el equipo continúa alejándose de la pelea por los playoffs en los próximos meses.

Para Chicago, la eventual llegada de Peralta representaría una incorporación de enorme valor. El doble seleccionado al All-Star se consolidó en los últimos años como uno de los abridores más confiables de las mayores y volvió a iniciar una campaña (2026) con números sólidos, gracias a registrar efectividad de 3.12 y 43 ponches en apenas ocho aperturas, que brillan encima de su foja de 2-3.

Además, existe un vínculo importante entre Peralta y el Craig Counsell, quien lo dirigió durante seis ejercicios en Milwaukee Brewers entre 2018 y 2023. Dicha relación facilitaría una hipotética adaptación del as quisqueyano a los Cubs, novena que hoy lidera el centro del viejo circuito.

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