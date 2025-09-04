¿Quiénes son la esposa y el hijo de Gleyber Torres?

Desde que se convirtió en papá, para Gleyber Torres se hicieron tan comunes sus fotos con su hijo como las imágenes de su actividad en el campo de juego en MLB.

El segunda base venezolano de los Detroit Tigers siempre ha sido un hombre muy familiar, que ha mantenido y hecho público tanto su vínculo con sus padres como la relación con su esposa.

Gleyber Torres (@TorresGleyber) with his wife Elizabeth walking the All Star Red Carpet #Yankees pic.twitter.com/X4I9X5umdX — Octagon Baseball (@OctagonBaseball) July 18, 2018

Fotos junto a su pareja y su pequeño hijo son publicaciones comunes en sus redes sociales y la reciente disputa del Juego de Estrellas de Grandes Ligas no fue la excepción, sino una nueva oportunidad para ver a la familia Torres unida y vestida de gala.

¿Quién es la esposa de Gleyber Torres?

Se conocen muy pocos dato de la esposa de Gleyber. Sólo se maneja la información de que llama Elizabeth, que nació en Caracas igual que él y que fueron novios desde muy jóvenes, cuando estaban en la secundaria. Se casaron en 2017, un año antes de que el infielder debutara en MLB con el uniforme de los Yankees.

¿Quién es el hijo de Gleyber Torres?

La pareja Torres le dio la bienvenida a su primer hijo, Ethan, en 2022 y desde su nacimiento durante la pretemporada de ese año Gleyber se ha mostrado como un padre presente, que trata de pasar el mayor tiempo posible con su pequeño y que ya está pensando en cómo brindarle una educación de calidad.

"Cada jugador tiene una motivación, pero ahora yo tengo una extra", dijo el venezolano al portal de MLB cuando todavía jugaba en Nueva York. “Todo cambió. Cada mañana, antes de los juegos, es especial ver a mi bebé crecer cada día más, poco a poco. Cada vez que voy al estadio, sé que tengo un bebé esperándome en casa. Intento ir a todos lados con él, pero sé que habrá ocasiones en las que tendrá que quedarse”.