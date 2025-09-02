¿Quiénes son la esposa y los hijos de José Altuve?

José Altuve es un hombre que sostiene largos compromisos. Así ha sido durante su carrera en MLB con los Houston Astros, la organización que lo firmó para ser profesional y con la que ha jugado 15 años en las mayores, pero también en su vida personal.

La estrella de las Grandes Ligas ha formado una familia sólida con su esposa Giannina, a quien todos conocen como Nina. La pareja se conoció cuando eran apenas adolescentes en Maracay, la ciudad venezolana en la que ambos crecieron.

Se casaron en 2006 y ahora son padres de dos niñas, Melanie Andrea y Antonella, nacidas en 2016 y 2020, respectivamente. Mientras Altuve ascendía en el sistema de ligas menores de los Astros, Nina se quedó en su país para cursar estudios universitarios y logró graduarse de bioanalista en 2012.

"Lo que más me gusta es ir a mi casa, compartir con mi hija y mi esposa, ir a comer helados, ver una película, todo lo que tenga que ver con estar con ellas". José Altuve pic.twitter.com/eyDeLCye32 — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) July 7, 2018

La esposa de Altuve también tiene experiencia como especialista de compras, pero ha preferido una vida de bajo perfil, dedicada a su hogar y la crianza de sus hijas. Comparte algunos detalles de su cotidianidad en las redes sociales, como los viajes que hacen en familia o las celebraciones de los cumpleaños de las niñas.

También es común verlas a las tres apoyando a Altuve en los choques en la sede de los Astros y estuvieron presentes en la celebración del segundo título de la Serie Mundial de Houston en 2022.

Los Altuve también son conocidos por sus actividades de beneficencia. En Estados Unidos apoyan a organizaciones benéficas como Kids Meals Inc. y organizan actos de recaudación como el evento benéfico de vinos Uncork for a Cause, que busca fondos para la Fundación de los Astros.

En su país natal, Venezuela, los esposos Altuve también desarrollan actividades para dar atención a las comunidades vulnerables. Sin embargo, no hacen publicidad de sus aportes y lo mantienen fuera del foco de los medios de comunicación.