Ex abridor de Dodgers Walker Buehler firma con los San Diego Padres

Walker Buehler volverá a California y está emocionado por competir nuevamente en una división que le resulta familiar. El veterano abridor firmó un contrato de ligas menores con invitación al campo de entrenamiento con los San Diego Padres, después de pasar sus primeros siete años en las Grandes Ligas con el uniforme de los Dodgers.

Los Padres firmaron a su tercer abridor veterano esta semana, después de los acuerdos confirmados con Griffin Canning y Germán Márquez. También agregaron a Marco Gonzales hace algunas semanas, armando un grupo de iniciadores bastante interesante.

Buehler, de 31 años de edad, viene de lanzar 126.0 entradas en el 2025, compartidas entre los Boston Red Sox y los Philadelphia Phillies. En total, el derecho dejó efectividad de 4.93, con 92 ponches y 62 boletos.

Antes de 2021, año en el que tuvo que ser operado de una cirugía Tommy John, fue uno de los mejores lanzadores abridores de la Liga Nacional, con dos invitaciones al Juego de Estrellas. Entre 2018 y 2021 dejó marca de 39-13 en 95 compromisos, 94 como iniciador, con efectividad de 2.82 y 0.99 de WHIP.

Terminó tercero en la votación al Novato del Año en su primera campaña en la MLB y se caracterizaba por ser un lanzador controlado, con buena velocidad en su recta y unos envíos quebrados que hacían pasar a los bateadores.

Sin embargo, después de la operación las cosas no le empezaron a salir bien, sobre todo con las dolencias que lo dejaron fuera en varias oportunidades en la lista de lesionados. San Diego apuesta por conseguir la mejor versión de Buehler y lo probarán en este Spring Training.

¿Cómo será la rotación de los San Diego Padres para la temporada 2026 de la MLB?

La rotación proyectada de los Padres para 2026 incluye al as Michael King, Nick Pivetta como segundo en el orden, Joe Musgrove como tercer abridor, Randy Vásquez en el cuarto lugar y el quinto puesto lo pelearán en el Spring Training Márquez, Canning, Gonzales y Buehler.

"Es muy familiar esta división para mí. Quería volver a California, por eso me gusta tanto estar con los Padres. Tengo la oportunidad de ser parte de un equipo muy talentoso. Tengo que tratar de hacer el equipo y ayudar en lo que se pueda. Soy abridor y quiero abrir", dejó claro Buehler, en conversación con los periodistas que cubren el Spring Training.

