La extensión de contrato del receptor venezolano Luis Torrens con los New York Mets

Los New York Mets, en medio de su crisis de resultados en 2026, premiaron este sábado la labor del receptor venezolano Luis Torrens, dándole una extensión de contrato por dos años y 11.5 millones de dólares, informó Anthony DiComo de MLB.com.

Torrens, quien cumplió 30 años este sábado, tenía previsto convertirse en agente libre después de la temporada del 2026, pero este acuerdo lo mantiene bajo contrato hasta el 2028.

El venezolano, a su vez, se mostró emocionado por asegurar su futuro con la organización.

"Me siento muy bendecido de poder llamar a Queens mi hogar por los próximos años. Este equipo creyó en mí cuando otros no lo hicieron, y poder firmar este contrato justo en mi cumpleaños lo hace aún más especial", dijo Torrens a la prensa tras el anuncio de su firma.

"Sé cuál es mi trabajo aquí: ayudar a los lanzadores y estar listo cuando me necesiten. Mi relación con Francisco [Álvarez] es excelente; nos empujamos mutuamente para ser mejores cada día", aseguró.

Per @WillSammon, Luis Torrens and the Mets are in agreement on a two-year contract extension through the 2028 season pic.twitter.com/qQgdBiQaFI — SNY Mets (@SNY_Mets) May 2, 2026

Torrens ganará 5.75 millones de dólares en la temporada 2027 y otros 5.75 millones de dólares en la de 2028. El acuerdo incluye hasta 2 millones de dólares adicionales en bonos por desempeño (1 millón por año).

"Luis es uno de los mejores receptores defensivos de la liga. La forma en que maneja nuestro staff de pitcheo y su capacidad para neutralizar el juego de corrido de bases son élite. Para nosotros, tener esa seguridad detrás del plato es invaluable", dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns.

Según el portal de MLB en español, el venezolano, alabado por su labor detrás del home, ha atrapado a tres rivales en intento de robo esta campaña en siete oportunidades. También lidera las mayores con 20 jugadores atrapados en intento de robo por encima del promedio desde el inicio del 2024, así como con una tasa de atrapados robando del 47%.

La gerencia enfatizó que asegurar a Torrens hasta 2028 les permite tener una de las duplas de receptores más sólidas de las mayores, permitiendo que Francisco Álvarez continúe su desarrollo sin la presión de jugar todos los días si no está al 100%.

"Luis es como un hermano mayor para mí. Aprendo mucho de él sobre cómo llamar los juegos y estudiar a los bateadores. Estoy feliz de que se quede con nosotros", dijo Álvarez sobre la firma de su compatriota.

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