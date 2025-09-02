¿Cuál es la familia de Shohei Ohtani? Conoce a sus seres queridos

No es una sorpresa que año tras año la camiseta de Shohei Ohtani sea la más vendida en MLB. Después de todo, el astro japonés de Los Angeles Dodgers tiene bien ganada su popularidad.

Ganador de tres premios MVP, el asiático ha revolucionado a las Grandes Ligas con su éxito como jugador de dos vías, la conquista de marcas centenarias en el doble rol en el campo y el impulso que le ha dado su imagen a la globalización del circuito.

Ohtani, de 31 años de edad, fue compañero en el béisbol colegial de un lanzador de su país que juega en las mayores, Yusei Kikuchi, y nació en el seno de una familia dedicada al deporte. Por eso no sorprendió a nadie verlo triunfar como atleta.

La madre de Shohei, llamada Kayoko, jugó bádminton a nivel nacional cuando estudiaba en la escuela secundaria y tras graduarse siguió practicando este deporte aunque no de forma profesional. Tōru, su padre, fue un jugador de béisbol amateur en la Liga Industrial Japonesa mientras trabajaba en una planta de fabricación de automóviles.

La pareja Ohtani tuvo tres hijos –Shohei es el menor- y dos de ellos han practicado béisbol, entrenados por el padre. Su hermano mayor, Ryuta, es beisbolista aficionado en la Liga Industrial Japonesa y ha dirigido equipos. También tiene una hermana, Yuka, que jugó voleibol y ahora es enfermera.

Start off your #FathersDay with this adorable photo of a young Shohei Ohtani with his dad. 🥹 pic.twitter.com/nfu7wv5lGu — MLB (@MLB) June 18, 2023

A Ohtani, que en su país lo conocieron en sus primeros pasos en este deporte como “chico de béisbol”, se le distingue por ser muy reservado con su vida privada y en febrero de 2024 sorprendió con el anuncio de su boda en Japón.

La elegida fue Mamiko Tanaka, que también fue una deportista de alta competencia. La señora Ohtani, de 28 años de edad, es una ex jugadora de baloncesto profesional japonesa y dio a luz este año a su primera hija.