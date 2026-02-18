Fernando Tatís Jr. asegura que República Dominicana vencerá a Japón en el Clásico Mundial 2026

República Dominican es junto con Estados Unidos y Japón los países favoritos para llevarse el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Fernando Tatís Jr., estrella de los San Diego Padres, habló sobre el torneo y dejó un claro mensaje en los días previos a la reunión de los equipos.

Japón ha ganado tres ediciones de un torneo que apenas comenzó en 2006. En el equipo de 2026 figuran estrellas como Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani, Seiya Suzuki o Kazuma Okamoto.

“Son un gran equipo, pero vamos a ganarles", dijo Tatís Jr. a ESPN, al ser consultado por el favoritismo que tiene el equipo nipón.

Tatís Jr. es uno de los más emocionados con participar con el equipo de República Dominicana en el Clásico. Será su primera participación en el evento, después de perderse la cita de 2023 por una lesión y luego una suspensión.

Fernando Tatis Jr. was asked about his thoughts on the Dodgers' spending and where he's at entering the upcoming season and gave some WBC predictions: pic.twitter.com/herhBGsOks — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) February 17, 2026

“Jugar en el Clásico Mundial es algo con lo que sueñas desde niño. Siempre he querido hacerlo y siento que llegó en el momento indicado. Estoy muy feliz porque va a ocurrir y sé que será una muy bonita experiencia”, dijo el jardinero de los San Diego Padres.

El equipo será dirigido por un futuro miembro del Salón de la Fama como lo es Albert Pujols, quien ya sabe lo que es ganar tanto en LIDOM, la liga invernal de su país como en la Serie del Caribe.

“Creo que con el conjunto que estamos armando, en el que los muchachos saben que en el Clásico pasado no representaron al país como todo el mundo estaba esperando, todos saben que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es tratar de ganar ese campeonato una vez más. Te puedo decir que todos los muchachos que nos estaban representando en el pasado Clásico se fajaron y la disciplina siempre ha estado ahí. Son cosas que pasan en la pelota, es un aprendizaje para tratar de prepararnos mejor", dijo Pujols a ESPN hace unas semanas.

Tatís Jr. se incorporó a los campos de entrenamiento de los Padres | Rick Scuteri-Imagn Images

Dominicana parte como gran favorito en el Grupo D que se disputará en Miami y que comparte con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua. Los dos primeros clasifican, pero nadie quiere ser segundo, ya que esto haría enfrentar al primero del grupo de Japón.

Evitar al triple campeón mundial es algo que buscarán hacer tanto Venezuela como República Dominicana, equipos que se enfrentarán en el último desafío del Grupo D, que puede definir las posiciones hacia los cuartos de final.

