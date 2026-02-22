¿Firmará Freddie Freeman una extensión de contrato con Los Angeles Dodgers?

Freddie Freeman se presentó en los entrenamientos primaverales con 36 años y dos temporadas más de contrato antes de convertirse en agente libre, sin embargo, el primera base estrella quiere retirarse con la camiseta de los Dodgers de Los Angeles, y por eso quiere firmar una extensión lo antes posible.

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2024 está completamente sano y se ve en la alineación de todos los partidos que jueguen los Dodgers esta temporada.

"Me voy a preparar para jugar 162 partidos", declaró Freeman a los periodistas el jueves, incluyendo a Sonja Chen de MLB.com. "Luego, cuando llegue ese día o la noche en que digan: 'Te daremos libre mañana', lucharé esa batalla y probablemente perderé. Pero quiero jugar todos los partidos".

Para Freeman firmar una extensión de contrato con los Dodgers que le permita jugar hasta los 40 años de edad podría hacer que sus cifras sean más dignas de una placa en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, teniendo los 3.000 hits como meta.

Inicia la temporada de 2026 con 2.431 hits, a 569 de los 3.000. Necesitaría promediar 142 imparables en los próximos cuatro años para alcanzar la cifra histórica.

Freddie Freeman says he wants to finish his career with the Dodgers. That would require a new contract at some point:



"I love being here. I'm from Southern California. I've had a great time with the fans I've got two years left, but Andrew and everyone knows I love being here."

"Cuatro años es solo una cifra que se ha barajado", dijo Freeman, según The Athletic, en relación al nuevo contrato que cerraría con los Dodgers. "¿Será menos? ¿Será más? No lo sé... Me encanta este juego. Me encanta jugarlo. Pero para mí, si puedo jugar cuatro años más, serán 20 en las Grandes Ligas. Creo que es suficiente", reveló el inicialista.

Su estadía en los Dodgers también dependerá de su estado de salud. Todo dependerá si puede ser primera base a los 39 o 40 años, sabiendo que Shohei Ohtani está anclado en el puesto de bateador designado hasta el final de su carrera, siempre que se mantenga activo como lanzador.

Freeman, por su parte, continúa bateando por encima de .300, exhibiendo promedios vitalicios con los Dodgers de .310/.391/.516).

"Me encanta estar aquí. Soy del sur de California. Me lo he pasado genial con los aficionados", dijo Freeman. "No me preocupa otro contrato, no voy a sacarlo a relucir, no voy a hablar de ello. Me quedan dos años".

"Solo soy un empleado. "Simplemente hago mi trabajo, y si quieren que vuelva, pues me quieren", añadió. "Pero creo que Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, y todos saben que me encanta estar aquí. Así que estoy tranquilo", sentenció.

