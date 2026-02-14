Fiscalía federal revela el sistema de manipulación de pitcheos de Emmanuel Clase para arreglar apuestas

Este viernes se revelaron detalles sobre la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York contra el lanzador de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase.

Por los indicios de los fiscales, el relevista dominicano habría manipulado más partidos de los que inicialmente se creía. Piensan que pudo haber manipulado lanzamientos durante los playoffs de MLB de 2024 –se habla de 15 lanzamientos entre las campañas de 2023 y 2025- y que usó palabras en código “para ocultar su intención de lanzar deliberadamente mal ciertos pitcheos para convertirlos en bolas”.

Un trabajo de The Athletic hace referencia al 18 de mayo de 2025, el día que Clase recibió un mensaje de texto que le indicaba “Tira una piedra al primer gallo en la pelea de hoy”.

Hours before a game against the Reds on May 18, 2025, Emmanuel Clase received a text message.



“Throw a rock at the first rooster in today’s fight.”



It may have read cryptically, but in an indictment unsealed Friday, prosecutors say Clase understood. pic.twitter.com/1Q2ArCM7sV — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) February 13, 2026

Clase, un lanzador derecho de 27 años de edad, ha sido dos veces ganador del Relevista del Año en la Liga Americana y tiene tres invitaciones al Juego de Estrellas. Su efectividad de por vida en seis temporadas es de 1.88 y acumula 349 ponches y 182 juegos salvados.

¿Desde cuándo investigan a Emmanuel Clase?

El lanzador dominicano fue arrestado en noviembre de 2025 en Nueva York. Cuatro meses antes, durante el verano, fue cuando MLB comenzó una investigación por una “actividad de apuestas inusualmente alta” durante los juegos en los que lanzaban tanto Emmanuel Clase como Luis Ortiz.

Más tarde se involucró la fiscalía federal, que presentó cargos por aceptar sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas sobre sus lanzamientos. De acuerdo con los fiscales, ambos serpentineros habrían aceptado miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores en República Dominicana a que ganaran al menos $460.000. Las apuestas se realizaban sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos.

Clase y Ortiz enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico de servicios honestos, conspiración de lavado de dinero y conspiración para influir en las competencias deportivas mediante soborno.

¿Podrá volver a MLB?

Tanto Clase como Luis Ortiz están ahora mismo en lista restringida y licencia administrativa, sin percibir sus salarios. Ese ha sido su estatus en Grandes Ligas desde el mes de julio, cuando se anunció la investigación de la MLB.

Mientras se cumpla el proceso legal y la investigación en paralelo de MLB, Clase y Ortiz no podrán lanzar en las mayores. Y difícilmente vuelvan a hacerlo, si se ven los antecedentes de otros jugadores en situaciones similares.

