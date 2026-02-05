Framber Valdez firma con Detroit Tigers: Detalles de su contrato, salario y cláusulas

La espera terminó para Framber Valdez, que era la última gran pieza disponible en el mercado de agentes libres de MLB. Este miércoles se reportó que el lanzador dominicano llegó a un acuerdo para unirse a Detroit Tigers.

Valdez, de 32 años de edad, hizo carrera en las Grandes Ligas con el uniforme de Houston Astros. Con los siderales jugó por ocho temporadas, fue dos veces elegido al Juego de Estrellas y ganó la Serie Mundial de 2022.

Su amplia experiencia en playoffs puede ser valiosa para Detroit, que ha emergido como equipo contendor con dos campañas seguidas teniendo presencia en la postemporada. El quisqueyano se une a una rotación encabezada por Tarik Skubal, dos veces ganador del Cy Young que entrará a su último año antes de ser elegible a la agencia libre.

En los últimos días habían surgido numerosos rumores que hablaban del interés de varias organizaciones por firmar con Valdez.

¿Cuánto ganará Framber Valdez en Detroit?

De acuerdo con un reporte publicado en el portal MLB.com, los Tigers y Framber Valdez pactaron un contrato de tres años y 115 millones de dólares para un salario promedio de $38.3 millones. El club todavía no hace oficial el acuerdo porque está pendiente de exámenes físicos.

La firma del quisqueyano ha causado polémica por el monto económico, justo en el momento en que Detroit y su as, Tarik Skubal, enfrentan una audiencia de arbitraje por la negativa de la organización de pagar los $32 millones que pide el serpentinero estrella.

¿Qué cláusulas contiene el acuerdo?

A falta de confirmación por parte del equipo o el agente de Valdez, en el portal especializado Spotrac está publicado que pactaron un diferimiento de pagos (cuyos detalles todavía se desconocen) y hay una opción de salida para el jugador después de la temporada de 2027.

El zurdo viene de ganar un salario de 18 millones de dólares en 2025, en su último año de arbitraje con Houston. Que se sepa, los siderales nunca le propusieron una extensión de contrato ni presentaron una oferta en la agencia libre.

¿Qué números dejó con los Astros?

Framber Valdez terminó cuatro veces en el top 19 de la votación para el Cy Young de la Liga Americana. En 2025 igualó un tope personal con 31 aperturas. dejó efectividad de 3.66, lanzó dos juegos completos y sumó 187 ponches por 67 boletos. Su mejor marca de abanicados son los 200 de la temporada 2023.

En general, en Houston deja una efectividad de 3.36, balance de 81-52 en 188 juegos, con 1.053 ponches y 389 bases por bolas en 1080.2 innings lanzados.

