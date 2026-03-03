Freddy Peralta quiere firmar una extensión de contrato con los Mets: ¿Cuál es su valor de mercado?

A Freddy Peralta lo pretendían varios equipos durante el receso de la temporada de MLB, y el premio se lo llevaron los New York Mets, que pactaron su llegada por la vía del cambio desde Milwaukee Brewers.

El derecho de 29 años de edad –que dijo que fue seguidor de los metropolitanos desde su infancia- se tomó muy en serio su llegada al equipo de Queens. Tanto, que tomó la decisión de no ser parte de la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Estoy listo para esto”, señaló el derecho de 29 años. “Me siento orgulloso de estar aquí y formar parte de los Mets. Es un mercado diferente, una ciudad diferente”, dijo a su llegada al club. “Mucho más fanáticos, mucha más gente mirando. Pero, siendo sincero, me gusta la competencia que voy a tener. Llevaba años pensando en lo que significa ser parte de un equipo de un gran mercado. Me emociona llegar a este equipo”.

UPDATE



Freddy Peralta is projected to sign a four-year $112 million contract extension, per @WillSammon and @TimBritton pic.twitter.com/L3fiGw8tT2 — SleeperMets (@SleeperMets) March 2, 2026

Peralta será el abridor del Opening Day del manager Carlos Mendoza. Será agente libre al final de esta campaña y no ha ocultado su deseo de tener una larga estadía en el conjunto neoyorquino. Sin embargo, tanto el serpentinero como el gerente David Stearns están dispuestos a tener una conversación sobre una posible extensión en cualquier momento de la temporada.

“Tengo que ver alrededor, compartir tiempo con mis compañeros de equipo y pensar en diferentes ideas, aprender sobre todos, los coaches y la organización en general”, comentó Peralta al diario LA Times. “Luego podemos ver”. Pero desde ahora suenan rumores sobre el acuerdo que podrían alcanzar y hay consenso en que podría superar al de su compatriota Framber Valdez con Detroit Tigers.

“Preferiría un contrato largo y asegurarme de estar en el lugar donde quiero terminar mi carrera”, le dijo el lanzador a Ken Rosenthal de The Athletic.

¿Cuál es el valor de mercado de Freddy Peralta?

Los analistas de The Athletic Tim Britton y Will Sammon pronostican que Freddy Peralta puede firmar una extensión de contrato por cuatro temporadas y $112 millones ($28 millones anuales). El portal Spotrac, por su parte, proyecta que el valor de mercado del derecho es de cinco años y $131.273.065, lo que le daría un salario promedio anual de $26.2 millones.

¿Qué números dejó en 2025?

Peralta hizo 33 aperturas en su último año con Milwaukee Brewers, en las que dejó balance de 17-6, efectividad de 2.70, WHIP de 1.075 y sumó 204 ponches en 176.2 innings lanzados. Fue líder en triunfos en la Liga Nacional y terminó quinto en la votación para el Cy Young.

¿Qué contrato tenía con Milwaukee Brewers?

La campaña de 2026 es la última en la extensión de contrato que firmó Freddy Peralta en 2020 con Milwaukee Brewers. El club ejerció su opción para esta campaña antes de negociar su transferencia a los Mets. El acuerdo fue por cinco años y $15.5 millones e incluyó un bono de firma de $1.1 millones. Su salario garantizado para 2026 es de 8 millones de dólares.

