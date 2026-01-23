Fundación de los Red Sox y su impacto social en Boston

La Fundación de los Red Sox (Red Sox Foundation), creada en 2002, es una de las organizaciones sin fines de lucro más importantes de Boston, que ayuda año tras año en labores de responsabilidad social en una comunidad afectada por la crisis de vivienda y el costo de vida elevado.

Ante esos problemas, el conjunto de los Red Sox, que es un ícono de la ciudad, se ha preocupado por tender la mano a los más necesitados, con campañas importantes para contribuir en su comunidad y también en actos sociales que incluye la participación de alguna de sus máximas estrellas de las Grandes Ligas.

Aunque no todo se trata de promocionar el beisbol, la idea de ayudar a través del deporte, con el fomento por el estudio y la disciplina del beisbol, le ha dado grandes resultados a esta organización que está enfocada en la transformación social.

Los jugadores de Grandes Ligas participan en actividades sociales | Billie Weiss/Boston Red Sox/GettyImages

¿Cuál es el objetivo principal de la Fundación de los Red Sox?

Como toda organización sin fines de lucro, ayudar a los más necesitados a transformar sus vidas y a enseñarles el camino para convertirse en mejores personas es el objetivo fundamental y principal de la Fundación de los Red Sox.

Pero como la problemática social en las comunidades es muy diferente, en el caso de Boston la ayuda va enfocada en atender las necesidades de salud, vivienda, y servicios sociales a las comunidades marginales.

La idea es que los jóvenes sufran esa transformación y que puedan ser ciudadanos de bien, con una salud plena y con el valor del trabajo hecho desde muy pequeños. El éxito académico no llega solo, por eso la fundación busca crear unas bases sólidas para que puedan desarrollarse y tener objetivos bien claros a futuro.

¿Cuáles son los programas y a qué sectores ayudan?

La Fundación de los Red Sox, una de las más reconocidas entre equipos deportivos en Estados Unidos, tienen diversos programas, que se adaptan al sector en el que son ofrecidos.

Red Sox Scholars: Es un programa dedicado a otorgar becas universitarias de 10.000 dólares a 12 estudiantes por cada año, que cursen el séptimo grado en las escuelas públicas de la zona.

Beisbol y softbol gratis: También hay planes para promocionar la práctica del beisbol y softbol en las comunidades más necesitadas. El equipo proporciona indumentaria, instrumentos para jugar y árbitros para hacer torneos en toda la región.

Iniciativas de salud y bienestar: Como en la mayoría de los equipos, los Red Sox realizan planes de salud para los más necesitados, con programas y alianzas con organizaciones benéficas dedicadas al mundo de la salud.

¿Cuál es el impacto en la comunidad de la Fundación de los Red Sox?

La fundación del equipo llega a miles de personas en Boston, siendo una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del estado. A menudo, hacen programas sociales especiales para cuidar de su comunidad y ser fiel ejemplo de que el deporte ayuda a la sociedad.

En el sitio web oficial de los Boston Red Sox, la gente puede ingresar y hacer donaciones de dinero que será utilizado para este tipo de acciones. También subastan material deportivo de sus jugadores estelares para crear un fondo para ayudas benéficas.

