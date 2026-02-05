Ganador del Guante de Oro David Peralta se retira de la MLB

David Peralta no jugó en MLB en 2025 y cuando pasó por la liga venezolana en el invierno, después de muchos años de ausencia con los Bravos de Margarita, dejó claro que se estaba despidiendo de los diamantes. Pero fue este miércoles que hizo oficial su retiro del béisbol profesional con una carta que publicó en sus redes sociales.

“Gracias a la organización de los Arizona Diamondbacks por hacer realidad mis sueños, creer en mí y darme la oportunidad de jugar el mejor béisbol del mundo”, dijo Peralta que también agradeció a Tampa Bay Rays, Los Angeles Dodgers y San Diego Padres, los otros equipos con los que jugó en Grandes Ligas en 11 años de carrera.

“Quiero anunciar formalmente mi retiro del béisbol. Quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, por darme los mejores padres y hermanas que siempre me apoyaron”, dice su publicación. “Fueron muchos años de trabajo duro, dedicación y disciplina, y ahora puedo decir con la cabeza en alto que lo logré. El Tren de Carga ha llegado a su destino final: CASA. ¡Gracias, béisbol!”

Congratulations to David Peralta, a Gold Glove outfielder, Silver Slugger Award winner, and fan favorite over 11 major league seasons with the Diamondbacks and three other clubs. We celebrate his achievements on and off the field and wish him all the best in retirement! pic.twitter.com/smj8lgwCeN — MLBPA (@MLBPA) February 4, 2026

Al outfielder y bateador zurdo se le recordará por su fina defensa en los jardines y sobre todo por su historia de perseverancia.

Comenzó en el béisbol como parte de los St. Louis Cardinals como lanzador, pero las lesiones lo hicieron apartarse del deporte. Años después regresó reinventado en jardinero para tener un paso exitoso por las mayores y si no tuvo más impacto fue por los problemas físicos que lo persiguieron.

¿Qué números dejó David Peralta en MLB?

Los seguidores de Arizona lo recordarán con especial aprecio, porque allí pasó nueve temporadas, entre 2014 y 2022, año en el que fue enviado en un cambio a Tampa Bay.

Con el equipo del desierto dejó promedios de .283/.340/.463, OPS de .803, conectó 110 de sus 125 jonrones, 191 de 238 dobles de por vida, 46 de sus 48 triples y sumó 280 carreras de las 336 impulsadas vitalicias con las que se retira.

¿Qué premios ganó en las Grandes Ligas?

Es por su defensa -principalmente en el jardín izquierdo, aunque podía jugar las tres posiciones del outfield- por lo que dejó una marca, pero también tuvo buenas campañas ofensivas.

Peralta no fue a Juegos de Estrellas, pero en 2018 ganó el Bate de Plata con su mejor temporada con el madero, con 30 cuadrangulares y 87 carreras remolcadas. Una campaña más tarde recibió el Guante de Oro.

