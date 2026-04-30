Garrett Crochet sufre inflamación en el hombro: ¿Cuándo volverá a los Boston Red Sox?

Siguen los problemas para los Boston Red Sox, que tienen seis derrotas en sus últimos 10 juegos y dos reveses consecutivos bajo el mando del nuevo cuerpo técnico con un diferencial de carreras que volvió a ampliarse a -16, tras la serie en Toronto.

El manager interino Chad Tracy tiene ahora una nueva contingencia que debe manejar, con los problemas físicos del as de su rotación, Garrett Crochet, que fue puesto el miércoles en lista de lesionados de 15 días.

Crochet, de 26 años de edad y dos veces All-Star, fue finalista para el Cy Young de la Liga Americana en 2025 pero esta temporada de MLB ha tenido un comienzo difícil. Incluso, tuvo la peor salida de su carrera hace un par de semanas en Minnesota, en la que permitió 10 carreras limpias. Ha sentido fatiga y en una conversación con el gerente Craig Breslow se tomó la decisión de enviarlo a la lista de inhabilitados.

Via @SmittyOnMLB: Garrett Crochet is "pretty confident" he will be back after the minimum 15 days.



“Just some fatigue I was feeling in my last start. It just makes more sense to get ahead of it now so I’m not playing catch-up the rest of the season."https://t.co/Fc1qex0u6H — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) April 29, 2026

¿Qué lesión tiene Garrett Crochet?

De acuerdo con los reportes, el serpentinero tiene una inflamación en el hombro izquierdo que le ha estado provocando fatiga en el brazo de lanzar. No se divulgaron mayores detalles sobre la dolencia, pero en la organización de Boston no parecen considerarla de gravedad.

¿Cuánto tiempo se perderá?

En 2023, cuando todavía pertenecía a los Chicago White Sox, Crochet tuvo una inflamación en el hombro por la que se perdió tres meses de acción. Sin embargo, esta vez creen que no estará fuera tanto tiempo y confían en que volverá para la fecha en que sea elegible para ser activado.

“He visto una buena evolución en los últimos tres días”, dijo Crochet a MassLive.com. “El plan es seguir exigiéndole y, al mismo tiempo, darle tiempo para recuperarse. Sólo fue fatiga en mi última salida, pero tiene más sentido adelantarme ahora para no tener que estar intentando recuperarme el resto de la temporada. Es difícil, en definitiva, ¿de qué le sirve al equipo si sólo estoy posponiendo el problema?”.

¿Qué números tiene Garrett Crochet con los Red Sox en 2025?

En seis aperturas en esta campaña Garrett Crochet muestra efectividad de 6.30, la más alta de su carrera de seis años en las Grandes Ligas. Ha lanzado 30.0 innings, en los que ha ponchado a 37 bateadores y ha otorgado 11 bases por bolas. Le han conectado cinco jonrones y tiene balance de tres triunfos por tres derrotas.

¿Cuál es el plan del manager Chad Tracy?

El nuevo cuerpo técnico de los Red Sox no ha anunciado el reemplazo de Crochet para su próximo turno en la rotación, este viernes. El zurdo se perderá al menos una o dos salidas más, pero Tracy confía en que no será mucho más que eso.

“Esa es la esperanza”, dijo el manager. “Sobre todo porque ha podido seguir lanzando en los últimos días, y la pregunta era más bien: ‘¿Se recuperará de esto o las secuelas persistirán?’... Veremos cómo responde, pero creo que todos confían en que así será”.

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