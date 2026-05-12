Giants quieren deshacerse del contrato de Rafael Devers antes de la fecha límite de cambios

Rafael Devers está en medio de una buena racha ofensiva pero a pesar de ello, los San Francisco Giants planean cambiarlo antes de la fecha límite de cambios, tomando en cuenta el mal momento colectivo que vive el equipo.

San Francisco amaneció este martes como el penúltimo equipo de su división, con récord de 17 ganados y 24 perdidos, con 4 triunfos en sus últimas 6 presentaciones.

El periodista Bob Nightengale, del USA Today, informó que a los Giants "les encantaría" deshacerse de los grandes contratos de jugadores como Rafael Devers, Jung Hoo Lee, Willy Adames y Matt Chapman.

El traspaso de Patrick Bailey a Cleveland parece marcar el inicio de una renovación profunda en San Francisco. La organización busca liberar espacio salarial negociando los costosos contratos de figuras como Rafael Devers, Willy Adames, Jung Hoo Lee y Matt Chapman, quienes aún tienen pendientes cientos de millones de dólares en sus acuerdos.

No competir este año en los primeros meses de campaña ha sido un golpe bajo para la organización. Entre las lesiones, baja producción de algunos jugadores y problemas con el bullpen, han estado las debilidades del equipo de la Bahía.

Devers salió del equipo de Boston tras ser nombrado como el bateador designado del equipo, tras la contratación de Alex Bregman. Esto no le gustó al dominicano e inmediatamente fue negociado al equipo de San Francisco.

Devers fue enviado a los Gigantes de San Francisco por Kyle Harrison y Jordan Hicks y dos prospectos más. Hasta ahora ha sido un cambio que no ha tenido grandes ganadores.

El quisqueyano batea para .240, con 5 jonrones y 18 carreras remolcadas, con 12 boletos y 49 ponches en 41 partidos disputados. Lo positivo para el dominicano es que ha estado alejado de lesiones importantes en este 2026.

Cualquier equipo que necesite un antesalista de poder para la segunda mitad de campaña, debe llamar a San Francisco y preguntar por el tres veces All-Star. Los Yankees, por ejemplo, han mostrado interés por el ex jugador de los Red Sox.

Colocar un bateador zurdo para proteger a Aaron Judge en la alineación de los Mulos del Bronx le daría otra dimensión a la alineación de los Yankees. Devers es un bateador con la capacidad para conectar hacia cualquier parte del terreno de juego.

Devers tiene 10 años de experiencia en las Grandes Ligas y está en su primera campaña completa con los Giants.

Más contenido de MLB