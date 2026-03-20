Guía completa del MLB All-Star Game 2026 en Filadelfia: Fecha, formato y cómo votar

Uno de los eventos que más interés genera entre los aficionados de béisbol es el All Star Game, que marca simbólicamente la mitad de la temporada de MLB y que aglutina a los mejores jugadores del circuito en un receso lleno de actividades que van más allá del partido en sí.

Este año la edición 96 del Juego de Estrellas coincidirá con una fecha muy especial: el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Por eso se escogió como sede a Filadelfia y por eso el logo tiene como pieza central la icónica Campana de la Libertad, porque será parte de las celebraciones.

La acción en las Grandes Ligas está por comenzar y con ella empieza la cuenta regresiva para el All Star Game. Para quienes les gusta llevar una agenda, ya hay una fecha fijada para el espectáculo y muchas cosas más que deben saber para estar preparados antes del verano.

Hello, Philadelphia! 🔔



The 2026 All-Star Game logo has been unveiled by @MLB pic.twitter.com/6HUpAZKVPe — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 18, 2025

¿Dónde será el Juego de Estrellas?

Para esta edición se escogió como sede del All Star Game al Citizens Bank Park, el hogar de los Philadelphia Phillies que tiene una capacidad para 42.900 espectadores y que recibirá este evento por primera vez.

¿En qué fecha se jugará?

El Juego de Estrellas será el martes 14 de julio, como cierre a una serie de eventos que atrae siempre el interés de los aficionados de MLB. Un día antes, el 13 de julio, se realizará el Home Run Derby. Durante el fin de semana tendrán lugar el Juego de Futuras Estrellas, que reúne a los mejores prospectos, y un juego de softbol de celebridades. Todavía no se anuncia quiénes serán los invitados, pero suelen asistir artistas reconocidos junto a leyendas de las Grandes Ligas.

Tradicionalmente se organiza un festival anual para los aficionados, llamado All-Star Village. Esta vez se hará en el Centro de Convenciones de Pensilvania desde el sábado 11 de julio hasta el martes 14 de julio.

¿Cuál es el formato del juego?

El equipo de estrellas de la Liga Nacional recibirá a una escuadra de la Liga Americana. Ambos equipos tendrán un roster de 32 jugadores. Los titulares serán elegidos en una votación y tanto los reservas como los lanzadores son designados por una comisión.

Los managers del Juego de Estrellas 2026 son los que disputaron la Serie Mundial de 2025: Dave Roberts (Los Angeles Dodgers) por la Liga Nacional y John Schneider (Toronto Blue Jays) por la Liga Americana.

¿Cómo fue el Juego de Estrellas de 2025?

La anterior edición del All Star Game se jugó en Atlanta y rindió homenaje al fallecido Hank Aaron. Pero también resultó histórica. El partido terminó igualado al final del noveno inning y por primera vez se definió con un desempate con un “swing off” o una ronda de jonrones. Se la llevó Kyle Schwarber, el slugger de Philadelphia Phillies, 3-2 sobre el mexicano de los Tampa Bay Rays Jonathan Aranda. Por supuesto, Schwarber fue el MVP.

¿Cómo es el proceso de votación?

La votación para el All Star Game de MLB es pública, a través del portal de MLB.com o las páginas de los equipos, y tiene dos fases. En la primera se elige (hasta cinco votaciones diarias por aficionado) a los finalistas (dos jugadores por cada posición). El jugador con más votos en cada liga se asegura de ser titular: así pasó en 2025 con Aaron Judge (Americana) y Shohei Ohtani (Nacional).

En la segunda, se define a los titulares. A los jugadores de la reserva y los lanzadores los selecciona el cuerpo técnico de cada equipo y la Oficina del Comisionado, que se reserva el derecho de extender invitaciones particulares como ocurrió con Miguel Cabrera y Albert Pujols antes de retirarse. Esta comisión se asegura de que haya al menos un representante de cada equipo en el roster de 32 jugadores.

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