Guía para entender el Statcast de la MLB

Las estadísticas se han usado en el béisbol desde siempre, pero cada vez más en MLB el uso de la tecnología y las métricas dominan el juego. Para los técnicos, analistas e incluso para los aficionados, ya no basta con sumar jonrones y ponches, sino que hay que manejar otros términos.

Velocidad de salida, ángulo de salida, distancia, tasa de rotación y WHIF son vocablos cada vez más habituales en los análisis del desempeño de los jugadores de Grandes Ligas y es conveniente familiarizarse con estos conceptos, que han visto incrementar su uso sobre todo desde 2020, cuando comenzó a emplearse la tecnología Hawk-Eye.

Tener datos cada vez más precisos sobre la trayectoria de la bola y el desempeño del jugador ha tenido impacto en la forma de analizar y entender el juego y brinda herramientas para planificar cada partido.

Byron Buxton’s elite speed was on full display during this inside-the-parker in 2017!



His home-to-home time of 13.85 seconds is the fastest trip around the bases in the Statcast Era 😤



(MLB x @TMobile) pic.twitter.com/Qbi8dEn1kG — MLB (@MLB) August 1, 2025

¿Cómo y desde cuándo se usa el Statcast?

Las bases para el Statcast empezaron a construirse en 2008, cuando MLB instaló por primera vez un hardware de seguimiento de lanzamientos en todos los estadios de las Grandes Ligas. Statcast se basa en esa innovación y se instaló en los 30 estadios de la MLB en 2015.

Entre ese año y 2019 consistía en una combinación de sistemas de cámara y radar, pero cambió en 2020 con el Hawk-Eye, un sistema de cámara de alta velocidad que se usa para las repeticiones instantáneas del tenis profesional. Ahora cada equipo de las mayores tiene 12 cámaras Hawk-Eye por todo el estadio.

Según cifras de MLB.com: “Este sistema ha aumentado el porcentaje de pelotas bateadas que se registran, pasando de aproximadamente del 89% al 99%”.

¿Qué mide el Statcast en la ofensiva?

Seguramente has escuchado decir que un batazo recorrió 400 pies o que tuvo una velocidad de salida de 110 mph. Eso es, justamente, lo que mide Statcast. Para los técnicos es importante conocer la calidad del contacto de cada bateador y por eso se usan estas métricas y medidas:

Velocidad del bate: Velocidad, en millas por hora, del punto óptimo de impacto del bate en el momento del contacto con la pelota (o donde la pelota y el bate habrían impactado en caso de un swing fallido).

Velocidad de salida: Velocidad, en millas por hora, con la que un bateador golpea la pelota. Mide qué tan fuerte sale la bola tras el contacto. Con 95 mph o más se consideran "Hard Hit" (Contacto Fuerte) y tienen una probabilidad mucho mayor de convertirse en hit.

Ángulo de lanzamiento : Altura, en grados, con la que un bateador golpea la pelota.

: Altura, en grados, con la que un bateador golpea la pelota. 0° o menos: Rolling.

10° a 25°: Línea - Se considera el ángulo ideal.

25° a 50°: Elevado.

Barrels: Según el portal de MLB es “una bola bateada con la combinación perfecta de velocidad de salida y ángulo de lanzamiento”. Un barrel termina en jonrón o extrabase casi siempre y tiene un promedio de bateo esperado mínimo de .500 y un porcentaje de slugging esperado de 1.500.

¿Qué estadísticas son esenciales?

Hay algo que se llama las estadísticas “esperadas” y son producto del uso que Statcast le da a los datos de velocidad y ángulo para calcular qué debería haber pasado, eliminando la suerte o la defensa.

xBA (Expected Batting Average): es el promedio de bateo esperado o la probabilidad de que una pelota bateada se convierta en hit. El xBA se asigna en función de la frecuencia con la que pelotas similares — por su velocidad de salida, ángulo de lanzamiento y velocidad de sprint — se han convertido en hits desde que Statcast se implementó. Puede dar una idea sobre si el bateador conseguirá salir de un slump, o mejorar sus números ofensivos.

xwOBA o Promedio ponderado esperado de embasado: Explica MLB que el xwOBA se formula “utilizando la velocidad de salida, el ángulo de lanzamiento y, en ciertos tipos de pelotas bateadas, la velocidad de sprint. De la misma manera que a cada pelota bateada se le asigna un xBA, a cada pelota bateada se le da una probabilidad de sencillo, doble, triple y jonrón basada en los resultados de pelotas bateadas comparables desde que Statcast se implementó en toda la MLB en 2015”.

Comparar las cifras esperadas con los resultados reales durante un lapso permite identificar qué bateadores (o lanzadores) están rindiendo por encima o por debajo de su habilidad demostrada.

¿Qué mide el Statcast en el pitcheo?

En lo que se refiere al departamento de pitcheo, Statcast se centra en el movimiento y la rotación de los lanzamientos para determinar cuánto daño puede hacer a los bateadores.

Spin Rate: Es la cantidad de giros, en revoluciones por minuto, con la que se lanzó una bola. ¿Por qué es importante? Porque una recta con alto spin genera muchos ponches, una curva con alto spin rompe de forma más agresiva y puede tener más posibilidad de engaño al bateador.

Extensión: Se mide en pies para determinar qué tan lejos delante de la goma de lanzamiento suelta la pelota un pitcher. La cercanía con el home puede dar la ilusión al bateador de que un pitcheo es más rápido de su velocidad real.

Whiff % (Porcentaje de Abanicados): Esta métrica divide los swings perdidos (no foul, sólo al aire) entre el total de swings. Analistas piensan que es la mejor forma de saber qué tan dominante es un lanzador.

The average MLB curveball produces a spin rate of 2,545 rpm.#Braves No. 17 prospect Adam Maier has thrown 30 pitches with a spin rate of at least 3000 rpm in just three Fall League starts: https://t.co/pLERjp3IA9 pic.twitter.com/mwZavFUUTC — MLB Pipeline (@MLBPipeline) November 13, 2024

¿Qué mide el Statcast en la defensa y otros aspectos?

Sprint Speed: Es la velocidad máxima de carrera que alcanza un jugador y se expresada en “pies por segundo en el intervalo de un segundo más rápido del jugador”. El portal de MLB pone un ejemplo: “En 2023, Elly De La Cruz y Bobby Witt Jr. empataron en el liderato de las Grandes Ligas con una velocidad de sprint de 30.5 pies/seg, mientras que el promedio de la MLB es de 27 pies/seg”.

Outs Above Average (OAA): Los outs por encima de lo esperado son una métrica basada en rangos. Mide la habilidad defensiva y según el glosario de MLB.com “muestra cuántos outs ha salvado un jugador de campo en comparación con sus compañeros”.

Pop Time: No es más que el tiempo de reacción de un receptor. Muestra qué tan rápido, en segundos, puede sacar la pelota de su guante y completar su lanzamiento a una base para intentar un out.

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