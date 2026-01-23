Guía de estacionamiento en el Dodger Stadium en 2026

Estacionar en el Dodger Stadium puede ser una experiencia positiva siempre y cuando lo hagas algunas horas antes del partido. El escenario, inaugurado en 1962, cuenta con un amplio estacionamiento, algo que pocos parques en la MLB pueden ofrecer.

Los Dodgers son el equipo de moda en las Grandes Ligas. Haber ganado dos títulos consecutivos, primero ante los Yankees y el año pasado frente a los Blue Jays, hace que los juegos de local del equipo de Los Angeles generen una gran expectativa.

El escenario está ubicado en el barrio de Elysian Park y cuenta con una capacidad para 56.000 personas. Acostumbra a llenarse en todos los juegos de local del equipo californiano, sobre todo desde que Shohei Ohtani se convirtió en la estrella del equipo.

Todos quieren ver al jugador de dos vías japonés, pero si quieres estacionar dentro del estadio, hay algunas cosas que debes conocer para que tu experiencia sea la adecuada.

¿Cuántos tipos de estacionamiento hay en el Dodger Stadium?

Hay cuatro tipos de opciones para estacionar en el Dodger Stadium. La primera es la general, donde la mayoría se estaciona, que se puede pagar de manera anticipada a través de la página web del equipo u otras aplicaciones para parquear tu vehículo en California.

También existe el modo preferencia, que son los más cercanos al escenarios y están ubicados en los lotes F y K. Suelen ser puestos para abonados del equipo o personajes invitados por la organización de los Dodgers.

El estacionamiento exterior es una muy buena opción si quieres ahorrar dinero, ya que el puesto sale en unos $10 por vehículo, solo que tienes que dejar tu automóvil bastante alejado de las puertas de entradas. Es una opción muy buscada para las personas que van a las gradas del escenario.

Y por último, están los puestos para personas con discapacidad, que obligatoriamente tienen que tener para ofrecer un buen servicio a los visitantes. Tienen una ubicación privilegiada para que el acceso sea fácil al recinto.

El proceso para estacionar es muy fluido en Dodger Stadium | MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images/GettyImages

¿Cuáles son los precios para estacionar en Dodgers Stadium?

Los precios varían dependiendo del partido que se dispute ese día y el tiempo de antelación con que se reserve la plaza de garaje. Con el precio anticipado, los usuarios pueden pagar entre 30 y 35 dólares por un puesto accesible y bien ubicado.

Si no se paga previamente, en el día de juego puede costar unos $40 y está sujeto a la disponibilidad en el momento en que se llegue al estadio. Mucha gente también opta por dejar sus vehículos en las zonas cercanas al recinto e ir caminando hasta la entrada.

El estacionamiento preferencial si tiene un costo más alto, de unos $50 de manera anticipada y unos 60 o 70 dólares en los días de juego. Muchos de estos puestos ya están incluidos en los abonos del equipo.

Recomendaciones para estacionar en el Dodgers Stadium

Vivir la experiencia de ver a los Dodgers es algo único para los aficionados del beisbol, pero lo mejor es hacer los planes con antelación. Cancelar el puesto de estacionamiento unos días antes del partido no solo te ayudará a ahorrar, sino que también te asegurará una plaza en el recinto.

Hay mucha gente caminando a los alrededores del estacionamiento, por lo que la prudencia al conducir es clave para evitar accidentes. El límite de velocidad establecido dentro del estacionamiento es de unos 22 km/h.

La salida suele ser tediosa, ya que gran parte de las 56.000 personas que llenaron el estadio están buscando salir hacia la autopista. Lo positivo es que todas las vías dan acceso a las autopistas y el proceso es fluido.

Más noticias sobre Los Angeles Dodgers