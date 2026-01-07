Guía del formato de competencia de la Serie del Caribe de 2026

En la previa al nuevo curso de MLB, la Serie del Caribe de 2026 se perfila como uno de los eventos más singulares de los últimos tiempos en el béisbol invernal, dada las circunstancias que rodearon su organización.

Es que la edición número 68 del tradicional torneo latinoamericano se celebrará del 1 al 7 de febrero próximo en el Estadio Charros de Guadalajara, en Jalisco, México. Un escenario escogido in extremis, tras el cambio de sede a raíz de los problemas extra deportivos con Venezuela, mismos que llevaron a las ligas participantes a rechazar la realización del evento en Caracas.

En definitiva, el clásico caribeño reúne a los equipos campeones de los circuitos invernales de la región; en consecuencia, el cartel de participantes para la mencionada cita de Guadalajara está conformado por cinco clubes: los monarcas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá (este último en calidad de invitado), junto a las dos mejores escuadras de la Liga Mexicana del Pacífico; es decir, campeón y subcampeón, quienes competirán bajo los nombres de México Rojo y México Verde.

Dominicana le ganó a México la final de la pasada Serie del Caribe | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo es el formato del todos contra todos?

El formato mantiene la esencia que ha caracterizado a la Serie del Caribe en sus últimas ediciones: una primera fase de todos contra todos, también conocida como Round Robin, a desarrollarse del 1 al 5 de febrero.

En esta etapa cada uno de los cinco clubes juega cuatro partidos, enfrentándose una vez contra cada participante, lo que será clave para determinar la clasificación a las semifinales, ya que el desempeño de cada novena, tanto ofensivo como en el pitcheo, luce reflejado directamente en la tabla de posiciones.

Asimismo, el sistema del torneo garantiza que todos los conjuntos tengan la misma cantidad de oportunidades de competir y buscar un lugar entre los cuatro primeros, sumado al hecho de que siempre habrá una divisa descansando en cada jornada.

¿Cómo se juegan las semifinales?

Las semifinales de la Serie del Caribe de Guadalajara se escenificarán a partido único el viernes 6 de febrero, siendo el paso que antecede al cotejo cumbre de la contienda.

Efectivamente, los cuatro mejores elencos de la tabla general, ordenados del primero al cuarto, según su récord, chocan en cruces directos: el 1 ante el 4 y el 2 versus el 3.

Vale acotar que el orden en la clasificación a semifinales es importante, porque no sólo determina los emparejamientos; también puede influir en la asignación de horarios o en el ambiente del estadio para las escuadras mexicanas (si clasifican), teóricas anfitrionas.

México, con sus dos escuadras, seguramente será candidata a llegar a semifinales en la Serie del Caribe de 2026 | Norte Photo/GettyImages

¿Cuándo será la final de la Serie del Caribe de 2026?

Los dos ganadores de estas semifinales obtendrán el derecho a presentarse en el Estadio Charros el sábado 7 de febrero para el plato fuerte de la Serie del Caribe de 2026: la gran final.

El encuentro definitorio también se llevará a cabo a partido único, así que servirá para dirimir al campeón de la tradicional justa latinoamericana, y quizás, al reemplazante de República Dominicana en el palmarés, siempre que el representante de Quisqueya no vuelva a llevarse los máximos honores, como sucedió en 2025 en Mexicali.

De ese modo, ese 7 de febrero traerá consigo la culminación de una semana intensa de béisbol y en la que las novenas participantes habrán demostrado fortaleza y adaptabilidad ante rivales distintos cada día.

Además de entregar un título de prestigio, como el de campeón del Caribe, la final del certamen es la vitrina perfecta para jugadores que buscan destacar y, en algunos casos, conseguir contratos en el sistema organizado estadounidense para el 2026, o incluso en circuitos de prestigio y poderío económico, tales son los casos de Japón y Corea del Sur.