Houston Astros firman al hijo del miembro del Salón de la Fama Craig Biggio

El apellido Biggio es sinónimo de historia y todo se traduce a un equipo: Houston Astros. El hijo del miembro del Salón de la Fama, Craig Biggio, firmó un contrato de ligas menores con invitación al campo de entrenamiento con el equipo dirigido por Joe Espada.

Cavan Biggio, quien tiene 7 años de experiencia en la MLB, jugó la temporada pasada con los Kansas City Royals, con los que apenas pudo ver acción en 37 compromisos en el más alto nivel. Dejó un pobre promedio de .174, con un jonrón y 4 carreras impulsadas en ese lapso.

La carrera de Biggio se ha ido apagando, pasando de ser un prospecto de gran proyección de los Toronto Blue Jays en el inicio de su carrera a buscar contratos de ligas menores en la actualidad.

Con Toronto pasó los primeros seis años de su carrera, pero las lesiones y la poca producción ofensiva hicieron que vistiera otros uniformes como el de Los Angeles Dodgers o Atlanta Braves, sin mayores éxitos con esas organizaciones.

Lo positivo para Biggio es que puede jugar casi todas las posiciones del cuadro interior e incluso en los jardines. Esa será su carta de presentación para intentar convencer al cuerpo técnico de los Astros de que merece estar con el equipo en la temporada 2026.

Los Astros tienen un infield bastante poblado, con estrellas de la talla de Jeremy Peña, Carlos Correa y José Altuve. Su única opción es ser el utility del equipo, pero será complicado ganarse un puesto en el equipo de Houston este año.

Todo parece indicar que comenzará el año en Triple A y, dependiendo de su rendimiento, podría recibir el llamado a las Grandes Ligas. Mientras tanto, debe mostrar sus habilidades en el Spring Training 2026.

Su padre es una leyenda de la franquicia. Jugó toda su carrera (1988-2007) con los Astros y recibió el merecido puesto en el Salón de la Fama de Cooperstown gracias a su capacidad para batear.

El histórico segunda base fue exaltado en 2015 a Cooperstown, después de acumular un total de 3.060 hits, 291 jonrones, 668 dobles y 1.175 carreras impulsadas, finalizando con un promedio de bateo de .281.

En la actualidad, Craig Biggio es Asistente Especial del Gerente General de los Astros, Dana Brown, y seguramente apoyó la decisión de firmar a su hijo en un contrato de ligas menores, con invitación al campo de entrenamiento.

