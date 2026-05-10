¿Quién es Humberto Cruz, el prospecto de Padres que se autodeportó a México por transportar ilegales a USA?

Una de las noticias de este fin de semana en MLB no tuvo que ver con hazañas en el campo o lesiones. Más bien con un hecho que puede significar el final de una carrera que apenas comenzaba, la de Humberto Cruz, un prospecto de San Diego Padres.

Cruz, de 19 años de edad, está de regreso a su México natal tras declararse culpable de transportar inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos. Decidió deportarse tras aceptar un cargo menor relacionado con recibir dinero por el transporte de ilegales, según el San Diego Union-Tribune, y recibió una condena de un mes de prisión.

La información que maneja este diario de San Diego es que Cruz “renunció a sus derechos y les dijo a los agentes que sabía que las personas que transportaba eran indocumentadas y que esperaba recibir 1.000 dólares por cada persona que recogiera”.

Un comunicado difundido a través del equipo expresa: “A mis compañeros de equipo, a la organización, a nuestros aficionados y a mi familia, quiero expresar mi sincero arrepentimiento por un reciente error de juicio que ha causado decepción a muchas personas a las que respeto profundamente. Entiendo que mis acciones no han estado a la altura de los estándares esperados de mí como profesional y como representante de esta organización. Asumo la responsabilidad por mi conducta”.

Padres prospect Humberto Cruz pleaded guilty in a federal case involving transporting undocumented immigrants.



He has self-deported to Mexico, according to The Athletic.



Details: https://t.co/TZTXPlr8fb — Baseball America (@BaseballAmerica) May 9, 2026

¿Quién es Humberto Cruz?

Humberto Federico Cruz es un lanzador derecho nacido en Monterrey, México, el 18 de diciembre de 2006. Empezó su carrera profesional en su país en 2023 (aunque sólo lanzó un inning) antes de sumarse a las granjas de los San Diego Padres, donde llegó a ser el quinto mejor prospecto.

¿Cómo llegó a los San Diego Padres?

El serpentinero se formó en la Academia de los Diablos Rojos del México y fue firmado por la organización de los Padres en 2024 con un bono de 750.000 dólares.

¿Qué números dejo en ligas menores?

Cruz se encontraba en rehabilitación por una cirugía Tommy John tras un lesión en el codo cuando fue detenido. En 2024, cuando fue firmado, apareció en dos juegos en la liga Rookie. Al año siguiente se ganó la promoción a Clase A y después de seis aperturas en esta categoría llegó la lesión.

Finalmente su paso por las menores de San Diego se redujo a 16 partidos, todos como abridor, en los que tuvo balance de 0-7, efectividad de 7.20 y 37 ponches por 18 boletos en 40.0 innings lanzados.

¿Qué pasará ahora con Humberto Cruz?

El futuro del joven lanzador es bastante incierto y difícilmente podrá reanudar su carrera profesional. Cruz perderá su visa de trabajo durante 10 años, pero podría volver a solicitarla después de cinco años de buena conducta. Sin embargo, con estos antecedentes judiciales no parece viable que pueda aspirar a un regreso.

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