Ingresos de José Altuve: ¿Ya superó los 300 millones de dólares en ganancias?

En 2024 había muchas interrogantes en el seno de los Houston Astros, pero prevaleció una certeza: el deseo de pactar con José Altuve una extensión de contrato que lo mantuviera en la organización por el resto de su carrera en MLB.

Saben en el alto mando de los siderales que el venezolano es un legítimo aspirante a una placa en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas y más que eso, pues entienden el significado que tiene para la escuadra y la afición.

El propietario de los Astros, Jim Crane, lo dejó claro: “Esperar que se retire aquí es un gran asunto para la franquicia, y creo que es un gran asunto para él y, lo que es más importante, un gran tema para los fanáticos”.

Finalmente hubo razones para celebrar, cuando Altuve firmó por 5 años y $125 millones, un convenio que lo pone a las puertas de convertirse en el primer jugador de la segunda base (la posición que jugaba antes de esta campaña de 2025) en superar la marca de los 300 millones de dólares en ganancias profesionales.

También lo hizo el decimosexto pelotero que firma más de un contrato de por lo menos $100 millones y el que lo consigue con mayor edad. El contrato estará vigente entre 2025 y 2029 y culminará cuando tenga 39 años de edad.

Jose Altuve contract

$15M signing bonus

2025: 30 million

2026: 30 million

207: 30 million

2029: 10 million

2030: 10 million

First $300 million second baseman in history — Bob Nightengale (@BNightengale) February 6, 2024

Hasta ahora, y de acuerdo con el portal especializado Spotrac, Altuve suma $205.945.289 de ganancias totales en su carrera en las mayores, una cifra que incluye el salario de 2025 y también el bono de firma por $15 millones que le pagaron en 2024.

El pacto que corre de 2025 a 2029 contempla salarios anuales de $30 millones durante los primeros tres años y $10 millones para los dos últimos años, y se suma al que acordaron para las temporadas de 2018-2024 por 7 años y $163.5 millones, su primer contrato multimillonario. Antes había firmado uno por 4 zafras y $12.5 millones entre 2014 y 2019.