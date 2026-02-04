Isaac Paredes evita ir al arbitraje salarial con Astros: Detalles de su contrato

En los portales de noticias de MLB el nombre de Isaac Paredes se ha mencionado con frecuencia en las últimas semanas por varias razones: la incertidumbre sobre si jugará el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de su país, o la posibilidad de que sea cambiado a otro equipo, como los Boston Red Sox, que buscan un tercera base y se asomaban como candidatos a adquirirlo.

Uno de los motivos por los que se ha hablado de Paredes son sus discusiones salariales con Houston Astros. Pero este martes se supo que el antesalista mexicano y la organización de los siderales evitaron la audiencia de arbitraje y llegaron a un acuerdo para la temporada de 2026.

Paredes, de 26 años de edad, llegó en un cambio a los Astros para la campaña de 2025 proveniente de Chicago Cubs y recibió su segunda invitación al Juego de Estrellas. Terminó con promedios de .254/.352/.458, OPS de .809, 20 jonrones, 15 dobles y 53 carreras impulsadas en 102 partidos.

Source: the Astros have settled with IF Isaac Paredes for $9.35 million for 2026 and a 2027 club option for $13.35 million. If he's top 10 in MVP in 2026, the club option becomes mutual option. — Brian McTaggart (@brianmctaggart) February 3, 2026

El jugador nacido en Hermosillo tuvo un prometedor comienzo de campaña en su llegada a Houston, pero su producción ofensiva se vio impactada por una lesión en el tendón de la corva que le hizo perder dos meses de acción.

El de los siderales es el cuarto uniforme que ha vestido en seis temporadas de servicio en las Grandes Ligas, contando a Tampa Bay Rays y Detroit Tigers, con quienes debutó en las mayores en 2020.

¿Cómo es el contrato de Isaac Paredes?

De acuerdo con los reportes, incluido uno del periodista de MLB.com Brian McTaggart, Paredes y los Astros firmaron un contrato de un año por 9.35 millones de dólares.

El acuerdo incluye una opción de club para 2027 por 13.35 millones de dólares, que puede convertirse en una opción mutua si el mexicano termina ubicándose en el top 10 de la votación para el MVP en la campaña que está por comenzar.

¿Cuándo será agente libre?

Aunque la opción que está contemplada en este contrato no sea ejercida al final de 2026, Isaac Paredes será elegible para negociar como agente libre después de la temporada de 2027, pues le quedaría un año de arbitraje.

El acuerdo que se informó esta semana puede interpretarse como una declaración de la organización de Houston. Al infielder lo han estado mencionando con insistencia en reportes que pronostican negociaciones de cambio, y con este pacto esos rumores podrían desestimarse.

