¿Quién fue Jackie Robinson? La leyenda de los Dodgers que rompió la barrera del color

Hay un día de Jackie Robinson en MLB. Tiene su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown, y aunque sólo vistió la camiseta de Los Angeles Dodgers en su carrera, su número 42 está retirado por todos los equipos de Grandes Ligas.

¿Qué fue lo que hizo para que se le rindan tantos homenajes? En el ámbito deportivo fue una estrella, un hombre que podía jugar en tres de las cuatro posiciones del infield aunque fue principalmente segunda base, un bateador derecho insigne con un título de bateo y protagonismo en la conquista de la Serie Mundial de 1955.

Además tuvo una identificación total con la franquicia de los Dodgers y cuenta la leyenda que prefirió retirarse cuando supo que había sido cambiado a un de los grandes rivales del equipo, San Francisco Giants.

Pero su mayor logro estuvo más allá de todo eso. Robinson fue un pionero, pues en 1947 se convirtió en el primer jugador afroamericano en MLB y tuvo la valentía de afrontar insultos y vejámenes para mantenerse en el circuito, demostrar su calidad y abrir las puertas a las minorías raciales.

Su vida personal

Jackie Robinson nació en Georgia en 1919 y era nieto de esclavos. Poco tiempo después de su nacimiento su madre, Mallie McGriff, lo llevó a vivir junto a sus cuatro hermanos a Pasadena, California.

La futura estrella de los Dodgers estudió en UCLA y se destacó en varios deportes como fútbol americano, baloncesto, atletismo y béisbol. Allí conoció a Rachel Isum, con quien se casó en 1946 y tuvieron tres hijos: Jackie Jr., Sharon y David. Murió en 1972 a los 53 años.

Tras su retiro, en 1957 fue el primer vicepresidente afroamericano de una gran empresa estadounidense y se mantuvo trabajando como activista de los derechos civiles, apoyando a líderes como Martin Luther King Jr. y promoviendo la construcción de viviendas para la comunidad afroamericana.

¿Cómo fue la carrera de Jackie Robinson?

A Robinson, que jugaba en las Ligas Negras con Kansas City Monarchs, lo firmó Branch Rickey para que se uniera a los Brooklyn Dodgers en 1945. Debutó en MLB en 1947 y se mantuvo en las mayores hasta su retiro en 1956 con 37 años de edad.

Había sido Novato del Año, ganó el MVP en 1949 (el mismo año en el que fue campeón bate), estuvo en 7 Juegos de Estrellas y llevó a los Dodgers a cuatro disputas de la Serie Mundial, aunque sólo pudieron ganar una, la de 1955.

The word “first” often accompanied Bob Feller and Jackie Robinson’s accomplishments, and they added another #OTD in 1962 with their election to the Hall of Fame. https://t.co/rdMfONCA03 pic.twitter.com/fsl0HjGPEL — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) January 23, 2026

Sus números y legado en MLB

Después de 11 años de carrera (contando su temporada con Kansas City Monarchs) dejó números de por vida de .313/.410/.477, OPS de .887, 1.563 hits, 286 dobles, 141 jonrones, 761 carreras impulsadas y 200 bases robadas.

Más allá de sus números y el peso que tuvo para los Dodgers, su mayor legado reside en su lucha por los derechos civiles, que al día de hoy sigue siendo reconocida. En 1962 fue también, junto a Bob Feller, los primeros en entrar al Salón de la Fama en su primera postulación desde que abrieron Cooperstown en 1936. Robinson recibió un porcentaje de votación de 77.5%.

En 1997 el comisionado de MLB Bud Selig conmemoró el aniversario 50 de la ruptura de la barrera racial de Robinson, anunciando que su número 42 sería retirado de por vida del béisbol. Mariano Rivera fue el último en usarlo.

En 2004 se instauró el Día de Jackie Robinson y tres años más tarde Ken Griffey Jr. pidió permiso para usar el número 42 el 15 de abril, en su deseo de celebrar el cumpleaños 60 del debut de Robinson en las Grandes Ligas.

Jackie Robinson tiene una película en Hollywood

La película “42” está basada en la irrupción de Jackie Robinson en la MLB y el desafío que eso significó en una época de segregación racial. Fue filmada en 2013 y protagonizada por el Chadwick Boseman, que interpretó al jugador, y Harrison Ford como Branch Rickey.

