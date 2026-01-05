¿Quién es el japonés Kazuma Okamoto que los Blue Jays firmaron por $60 millones?

La gerencia de los Toronto Blue Jays está dejando claro que no se conforma con ser el campeón de la Liga Americana, sino que en la próxima temporada de MLB buscará regresar a la Serie Mundial para tomar desquite y ganar el título.

Ya los canadienses han hecho algunos movimientos, y el más reciente es la firma del jugador japonés Kazuma Okamoto, uno de los tres peloteros de su país que se postuló en este receso de campaña para jugar en las Grandes Ligas.

契約合意しました 🇯🇵🔥



OFFICIAL: We've signed 6x NPB All-Star INF Kazuma Okamoto to a four-year contract! pic.twitter.com/XS5yfH1WWz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) January 4, 2026

La llegada de Okamoto a la escuadra que dirige el manager John Schneider significará un aporte a la ofensiva, por su poder y su capacidad de embasarse, y también ofrece versatilidad en la defensa. Puede jugar en las esquinas del cuadro interior y lo hace con solvencia.

Al nipón lo pretendieron varios equipos, como Seattle Mariners y San Diego Padres, entre otros. Sin embargo, no tuvo un perfil tan destacado en la agencia libre como otros de sus compatriotas. Los analistas de béisbol esperan que el infielder tenga una exitosa y rápida adaptación a las mayores.

¿Quién es Kazuma Okamoto?

El bateador derecho de 29 años de edad nació en la ciudad de Gojo, ubicada en la prefectura de Nara, Japón. Llega a MLB tras una exitosa carrera con el equipo más popular de su país, los Yomiuri Giants, y en 2025 tuvo que superar una lesión en el codo producida por una colisión con un corredor cuando cubría la primera base.

¿Qué números dejó en Japón?

Aunque no ha tenido un perfil tan alto como el de Murakami Munetaka, entre otros jugadores japoneses, Okamoto es una estrella. Jugó 11 temporadas con Yomiuri, fue elegido seis veces All-Star en la Liga Central y en su carrera en Japón dejó una línea ofensiva de .277/.361/.521, con OPS de .882, 212 dobles, 248 jonrones y 717 carreras impulsadas. El poder es su principal arma y lideró su liga en cuadrangulares en tres temporadas (2020, 2021 y 2023).

En 2025 se perdió la mitad de la campaña por la lesión en el codo, pero en 69 juegos bateó para average de .327 con un OBP de .416, slugging de .598, OPS de 1.014, 15 jonrones y 49 remolcadas.

¿Cuántas posiciones puede jugar Kazuma Okamoto?

El jugador de cuadro es un ganador del Guante de Oro en la liga de Japón como inicialista y como tercera base, y también acumula más de 100 juegos de experiencia como outfielder. Su defensa es de primer nivel. La tropa canadiense planea usarlo en la antesala, pues la primera base le pertenece a la estrella dominicana Vladimir Guerrero Jr.

Kazuma Okamoto fue campeón en el Clásico Mundial

Aunque los reflectores seguían a otros miembros del equipo, Okamoto fue clave para la conquista de Japón en el Clásico Mundial de 2023. Le dio un cuadrangular a Kyle Freeland en la final contra la selección de Estados Unidos. En esa edición del torneo dejó números de.333/.556/.722, OPS de 1.278, dos jonrones y siete empujadas en siete choques.

Newest Toronto Blue Jay Kazuma Okamoto batted .333 with a 1.278 OPS in the 2023 World Baseball Classic, including this solo homer against USA that was ultimately the deciding run in the championship game pic.twitter.com/JfmGbSsCLF — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 3, 2026

¿Cómo es su contrato con los Blue Jays?

De acuerdo con la información reseñada en la página oficial de MLB y el portal especializado Spotrac, el contrato pactado entre Kazuma Okamoto y los Toronto Blue Jays es de cuatro temporadas y $60 millones. El acuerdo incluye un bono de firma por 5 millones de dólares, y no tiene estipuladas opciones de salida. De momento se desconoce si están contempladas bonificaciones por premios o desempeño.

¿Cómo quedará el lineup de Toronto con Okamoto?

El cuerpo técnico de la escuadra canadiense todavia no ha dado pistas sobre cuál es el plan con el japonés en cuanto al orden al bate que ocupará en la alineación del manager Schneider. Pero es fácil imaginar que se ubicará en la parte media del lineup, que podría verse así:

1 BD George Springer

2 CF Daulton Varsho

3 1B Vladimir Guerrero Jr.

4 LF Anthony Santander

5 C Alejandro Kirk

6 RF Addison Barger

7 3B Kazuma Okamoto

8 2B Ernie Clement

9 SS Andrés Giménez

