Javier Báez es colocado en la lista de lesionados: ¿Cuándo regresará a los Detroit Tigers?

La lucha de Detroit Tigers por permanecer en la cima de su división podría verse afectada por las bajas de dos jugadores titulares que sufrió en la jornada de este miércoles en MLB.

Una de ellas es la de Javier Báez, el veterano puertorriqueño que ha estado alternándose entre el campocorto y el outfield y que fue puesto en lista de lesionados de 10 días.

Báez fue retirado del campo en un carrito con una lesión en el pie derecho. Se lastimó corriendo en las bases. “Intentaba ganarle a un tiro alto a la primera base, pisó la almohadilla de manera incómoda con el pie izquierdo y luego su pie derecho se le dobló debajo de la pierna al caer”, reseñó el portal de MLB.com.

El veterano de 13 temporadas en las Grandes Ligas dijo sentirse mejor después de recibir tratamiento y se mostró aliviado de que no haya sido más grave. “No sé cómo no se rompió, para ser honesto”, expresó.

Javy Baez left the game on a cart after this slide into first base pic.twitter.com/hEFcZX3MVP — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 29, 2026

¿Qué lesión tiene Javier Báez?

Después de ser evaluado por el trainer de los Tigers y sometido a exámenes, Javier Báez fue diagnosticado con un esguince en el tobillo derecho. No se precisó el grado de la lesión, pero el veterano jugador boricua no está preocupado de que sea grave.

¿Cuánto tiempo estará fuera de acción?

Báez, de 33 años de edad, es elegible para regresar a la acción en las Grandes Ligas a partir del sábado 9 de mayo. Sin embargo, que esa fecha se cumpla dependerá de la evolución de su esguince.

¿Qué números tiene en 2026 con Detroit?

Báez es tres veces All Star, campeón de la serie Mundial con los Cubs en 2016 y ganador de un Bate de Plata y un Guante de Oro cuyo desempeño ha venido en declive. Antes de lesionarse el miércoles estaba bateando para .256/.280/.397, .678 de OPS con dos jonrones, cinco dobles y seis carreras impulsadas con una base robada.

¿Cuántas veces ha estado en lista de lesionados con los Tigers?

Durante su paso por los Cubs, los Mets y los Tigers Javier Báez ha mostrado un largo historial de lesiones que lo a llevado a ser inhabilitado en múltiples ocasiones, principalmente por dolencias en las rodillas y la espalda. Desde que llegó a Detroit en la agencia libre ha ido a lista de lesionados casi una vez por temporada:

Abril de 2022: Se lastimó el pulgar derecho en una celebración en el Opening Day.

Junio de 2024: Inflamación persistente en la zona lumbar de la columna.

Agosto de 2024: Lesión en la cadera que obligó a una cirugía que terminó su temporada.

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