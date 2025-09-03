José Altuve vs. Craig Biggio: ¿Quién es más legendario en los Astros?

Si todo sale de acuerdo con el plan, cuando el contrato de José Altuve termine en 2029 el venezolana habrá cumplido su objetivo de pasar toda su carrera en MLB vistiendo el uniforme de los Houston Astros.

Para ese momento su carrera en Grandes Ligas habrá llegado a 19 temporadas y se habrá afianzado como un potencial candidato a tener una placa en el Salón de la Fama. Y también habrá dado un paso importante en la discusión sobre si es la máxima figura en la historia de la franquicia.

De momento la distinción le pertenece a Craig Biggio, un habitante de Cooperstown y jugador franquicia con los siderales por 20 años. Se retiró en 2022 y todavía su nombre aparece al frente de varios lideratos históricos de los Astros: WAR ofensivo, partidos disputados, turnos al bate, apariciones, hits, sencillos, carreras anotadas, bases totales y extrabases, entre otras.

En varios de estos renglones Altuve marcha un paso atrás de Biggio (que estuvo sólo una vez en lista de lesionados en dos décadas), perjudicado en parte por la temporada recortada de 2020 y la fractura que tuvo en 2023 y que le hizo perder un par de meses de acción y otras dolencias menos graves. Sin embargo, si el venezolano mantiene su rendimiento podrá darle caza en varios departamentos.

Biggio tiene ventaja en WAR (65.4 vs. 53.5), juegos (2.850 vs. 1.914), hits (3.060 vs. 2.331), cuadrangulares (291 vs. 246), carreras impulsadas (1.175 vs 864), bases robadas (414 vs. 321) y OBP (.363 vs. .362) y ganó cuatro Guantes de Oro como segunda base por uno de Altuve.

Pero el venezolano ha ido construyendo su leyenda y ya lo supera en average (.305 vs. .281), slugging (.468 vs. .433), OPS (.829 vs. .796), invitaciones al Juego de Estrellas (9 por 7), títulos de bateo (ganó tres y Biggio ninguno) y Bates de Plata (7 por 5). Sobre todo, puede presumir de su MVP de 2017 (un premio que Biggio nunca ganó), de ser el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y, sobre todo, de sus dos anillos de Serie Mundial.

Es justamente en su paso por los playoffs que Altuve tiene el mayor terreno ganado en la discusión sobre quién es la máxima leyenda de los Astros. Biggio jugó 9 series de postemporada, incluyendo la Serie Mundial de 2005, pero no dejó una marca con su ofensiva.

¿Terminará José Altuve en el Salón de la Fama de Cooperstown como Craig Biggio? pic.twitter.com/HqUQFANFlU — MLB Español (@mlbespanol) May 8, 2025

Por lo contrario, el venezolano tiene su nombre ya escrito en los libros de historia en estas instancias porque ha sido estelar en las 22 series que ha disputado.

En 105 encuentros de playoffs su línea ofensiva es de .271/.337/.505 con OPS de .841, sus 27 jonrones son la segunda mayor cantidad de todos los tiempos en esta fase, y es uno de cuatro jugadores con al menos 100 hits y 50 remolcadas (tiene 118 y 56, respectivamente) en la historia, una lista que completan Derek Jeter, Bernie Williams y Manny Ramírez.

Más allá de los números, el debate parece quedar zanjado con un dato publicado por The Athletic: “Tanto (Craig) Biggio como (Jeff) Bagwell fueron talentos generacionales, pero ninguno posee la destreza en los playoffs que Altuve ha creado. Los momentos clave que tanto anhelaban durante la era de los Killer B's han llegado de la mano de Altuve. Ganó el banderín de la Liga Americana con un jonrón de oro en 2019, quizás el hit más grande en la historia del béisbol de Houston”.