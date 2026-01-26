José Ramírez acuerda extensión con los Guardians: Nuevo contrato, cláusulas y bonos

José Ramírez acordó una extensión con los Cleveland Guardians por cuatro años a cambio de 106 millones de dólares, una cifra que quizás no va de la mano con el talento y la producción del antesalista en los últimos años, pero su lealtad con el club va más allá de eso.

Habían rumores que vinculaban al dominicano con otros equipos, pero su deseo es terminar su carrera con el mismo uniforme. El nuevo contrato se suma a los últimos tres años y $69 millones de su acuerdo actual, convirtiéndolo en uno reestructurado de siete años y $175 millones.

Ramírez, de 33 años de edad y 13 de experiencia en la MLB, conectó 30 cuadrangulares, remolcó 85 carreras, se robó 44 bases y dejó promedio de .283, en 158 encuentros en 2025. Ha sido convocado al Juego de Estrellas en siete ocasiones y ha logrado seis Bates de Plata en su carrera.

El acuerdo nuevo hará que Ramírez gane un promedio de 25 millones por temporada. Eso aumentará su salario de 2026 en unos cuatro millones de dólares y dos más en 2027, pero siguen siendo cifras muy por debajo de lo que representa el infielder quisqueyano.

Sin embargo, su decisión siempre ha sido permanecer en Cleveland y tiene un gran vinculo con la directiva del equipo, los aficionados, cuerpo técnico y, sobre todo, sus compañeros.

El nuevo acuerdo también incluye 70 millones de dólares en pagos diferidos, otra licencia que otorgó el jugador para poder mantenerse en un equipo de presupuesto bajo. El bateador ambidiestro es dueño de varios registros en la historia de la franquicia y seguramente aumentará aún más sus récords dentro de la organización.

Ramírez firmó su extensión original de $141 millones en abril de 2022, en un año en el que el equipo de Cleveland estuvo cerca de cambiarlo antes de la fecha límite de cambios. En ese momento, los San Diego Padres y los Toronto Blue Jays mostraron interés en él.

¿Cuáles son las cláusulas en el contrato de Ramírez?

El nuevo acuerdo incluye una cláusula de no traspaso y no cuenta con opción de salida. Es decir, para ser cambiado, Ramírez debe aprobar la transacción y con el amor y respeto que ha mostrado por Cleveland, eso luce poco probable.

Ramírez también tendrá un ingreso diferido de 10 millones de dólares, entre 2036 y 2042, asegurando recibir dinero por mucho tiempo. Este tipo de acuerdos lo han utilizado los equipos en los últimos años para poder mantener a sus figuras.

Ramírez tiene un promedio vitalicio de .279 en su carrera en MLB | Nick Cammett/GettyImages

Otras cláusulas que tiene el contrato son los bonos que puede recibir por premios individuales. Si gana el MVP se llevará 500.000 dólares, si queda segundo 300.000, y, si es cuarto o quinto en ese galardón, recibirá 150.000.

En caso de ganar el Guante de Oro, el Bate de Plata o ser MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana o la Serie Mundial, también obtendrá 150.000 dólares como premio.

