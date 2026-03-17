José Ramírez se lesiona en el Spring Training: ¿Cuándo volverá a los Cleveland Guardians?

José Ramírez generó preocupación durante el fin de semana, luego de abandonar un juego de Spring Training con sus Cleveland Guardians por molestias en el hombro.

Sin embargo, el panorama parece alentador para el astro dominicano, después de la evaluación inicial realizada por el cuerpo técnico del equipo de Ohio.

Es que el manager de Cleveland, Stephen Vogt, explicó a la agencia AP que Ramírez mostró una notable mejoría tras el incidente ocurrido durante el compromiso del domingo. Según el dirigente de los Guardians, el bateador ambidiestro seguirá monitoreado a diario, aunque todo apunta a que la molestia no sería de gravedad.

“Lo vamos a reevaluar día a día. Debería estar bien en unos días”, dijo Vogt. “Se conoce muy bien. Salió del círculo de espera y dijo, 'ya terminé'. Y eso fue todo lo que escuché hasta más tarde en el partido”.

La molestia se produjo cuando el siete veces All Star de MLB se golpeó el hombro izquierdo al deslizarse en tercera base mientras intentaba robar la almohadilla. La acción ocurrió en la segunda entrada, poco después de que el quisqueyano conectara un doble para colocarse en posición de anotar.

Ramírez 'day-to-day' with shoulder inflammation https://t.co/r97dYnKZsV — Rotoworld Baseball (@rotoworld_bb) March 15, 2026

Tras ese episodio, el jerárquico antesalista permaneció en el encuentro por un breve período, pero finalmente fue retirado en el cuarta acto cuando el cuerpo técnico de su club decidió sustituirlo por un emergente para evitar mayores riesgos.

Aunque el incidente generó inquietud entre los aficionados de los Guardians, las primeras evaluaciones sugieren que se trata de una molestia menor típica de las exigencias de la pretemporada, etapa en la que las escuadras suelen priorizar la salud de sus principales figuras de cara al inicio de la etapa regular de Grandes Ligas.

Ramírez, de 33 años, es una de las piezas fundamentales en la estructura deportiva de Cleveland. El dueño de seis Bates de Plata en la Americana ha desarrollado toda su trayectoria en Estados Unidos con la organización de Ohio, acumulando 13 zafras allí y consolidándose como uno de los más productivos de su generación.

A lo largo de su carrera, J-Ram mantiene un promedio ofensivo de .279 con 285 cuadrangulares y 949 impulsadas en 1.609 encuentros disputados. Su consistencia en ataque y liderazgo lo han convertido en uno de los referentes de la franquicia.

Aunado a su impacto dentro del terreno, Ramírez también protagonizó uno de los principales acuerdos laborales en la historia de Cleveland, al firmar por 7 años y 175 millones de dólares.

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