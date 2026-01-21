¿Qué jugadores ingresarán en las boletas de candidatos al Salón de la Fama de MLB en 2027?

La clase 2026 del Salón de la Fama de MLB no sólo dejó nuevas figuras inmortalizadas, también abrió paso a una renovación significativa de las boletas de votación con miras al 2027.

Efectivamente, los ex jardineros Carlos Beltrán (84.2% de los escrutinios) y Andruw Jones (78.4%) alcanzaron el respaldo necesario por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) para ingresar a Cooperstown, en tanto que el antiguo infielder Jeff Kent resultó elegido por el Comité de la Era Contemporánea.

Por otro lado, 12 ex figuras de las mayores quedaron fuera del proceso de elección al Salón de la Fama, incluyendo Manny Ramírez, quien agotó el máximo de 10 oportunidades; mientras que los 11 restantes apenas aparecieron en la lista en una ocasión dado que no superaron el 5% mínimo de escrutinios, con nombres de peso como el de Ryan Braun, el dominicano Edwin Encarnación, Gio González y Matt Kemp.

¿Quiénes aparecerán por primera vez en las boletas del Salón de la Fama en 2027?

Con este escenario y aunque MLB todavía no ha oficializado la papeleta, ya es un hecho que Buster Posey, John Lester, Jake Arrieta, Ryan Zimmerman, Andrew Miller, Wade Davis, Jordan Zimmermann, Brett Gardner, Kyle Seager, Jonathan Lucroy, Jay Bruce y Josh Reddick cumplirán los requisitos para debutar siendo candidatos al Templo de los Inmortales el próximo año.

Posey parte como máximo aspirante a aterrizar en Cooperstown en su primer intento. El otrora receptor de los San Francisco Giants fue siete veces All Star, conquistó tres Series Mundiales y ganó el MVP de la Nacional en 2012, aunado a reunir una corona de bateo, cinco Bates de Plata, un Guante de Oro y el Novato del Año en 2010, credenciales que lo colocan en una posición privilegiada.

Por su parte, Lester también destaca dentro del grupo de candidatos tras alcanzar las 200 victorias en su carrera, participar en cinco Juegos de Estrellas, terminar en el top 4 camino al Cy Young en tres oportunidades y ser pieza clave en tres anillos de MLB; dos con los Boston Red Sox y uno histórico para los Chicago Cubs (2016). Asimismo, el acreedor del Cy Young del viejo circuito en 2015, Jake Arrieta, vivió un período de dominio absoluto entre 2014 y 2017, mismo que podría pesar en el sufragio.

Otros antiguos beisbolistas a considerar, aunque con menos chances de ser exaltados al Salón de la Fama en la clase del 2027 son Ryan Zimmerman, emblema de los Washington Nationals en rol de antesalista, y los relevistas Wade Davis y Andrew Miller, quienes brillaron desde el bullpen durante varios años, coleccionando tres y dos invitaciones al clásico de luminarias. respectivamente. Panorama similar al del viejo toletero zurdo, Jay Bruce, quien asistió tres veces al clásico de mitad de temporada y totalizó 319 cuadrangulares.

Jake Arrieta ganó el Cy Young de la Nacional en 2015 | Al Bello/GettyImages

¿Cuánto tiempo después del retiro debe pasar para que un jugador ingrese en las boletas?

Al igual que cada año, el proceso de selección combina distinciones inmortales con despedidas definitivas y la llegada de una nueva generación de antiguas luminarias que buscarán su lugar en la eternidad dentro de la elitista competición.

Cabe recordar que, según las normas de la BBWAA, sólo pueden aspirar a entrar en el Salón de la Fama los ex peloteros de MLB que cumplen ciertos criterios y luego de haber transcurrido al menos cinco años desde su retiro. Sin dudas, un sistema cada vez más exclusivo continúa redefiniendo los estándares de grandeza histórica en el béisbol.

Los 12 jugadores que entrarán en las boletas para la clase 2027

Nombre Posición Equipos en MLB Jake Arrieta Abridor Baltimore Orioles, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies y San Diego Padres Jay Bruce Jardinero Cincinnati Reds, New York Mets, Cleveland Indians, Seattle Mariners, Philadelphia Phillies y New York Yankees Wade Davis Relevista Tampa Bay Rays, Kansas City Royals, Chicago Cubs y Colorado Rockies Brett Gardner Jardinero New York Yankees Jon Lester Abridor Boston Red Sox, Oakland Athletics, Chicago Cubs, Washington Nationals y St. Louis Cardinals Jonathan Lucroix Receptor Milwaukee Brewers, Texas Rangers, Colorado Rockies, Oakland Athletics, Los Angeles Angels, Chicago Cubs, Boston Red Sox, Washington Nationals y Atlanta Braves Andrew Miller Relevista Detroit Tigers, Florida Marlins, Boston Red Sox, Baltimore Orioles, New York Yankees, Cleveland Indians y St. Louis Cardinals Buster Posey Receptor San Francisco Giants Josh Reddick Jardinero Boston Red Sox, Oakland Athletics, Los Angeles Dodgers, Houston Astros y Arizona Diamondbacks Kyle Seager Tercera base Seattle Mariners Ryan Zimmerman Tercera base Washington Nationals Jordan Zimmermann Abridor Washington Nationals, Detroit Tigers y Milwaukee Brewers

