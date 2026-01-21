¿Qué jugadores saldrán de las boletas del Salón de la Fama de la MLB en 2027?

La clase 2026 del Salón de la Fama de MLB trajo consigo nuevas exaltaciones, pero también marcó el final del camino para varios expeloteros que no aparecerán en las papeletas de votación a partir del 2027.

Como ocurre cada año, el proceso de elección, integrado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), no sólo consagra leyendas, también depura una lista cada vez más exigente y en la cual apenas sobreviven carreras cuanto menos excepcionales, aunado a las, evidentemente, históricas.

En esta ocasión los ex jardineros Carlos Beltrán (84.2%) y Andruw Jones (78.4%) lograron el ansiado ingreso a Cooperstown a través de los votos de la BBWAA, mientras que el antiguo infielder Jeff Kent fue distinguido por el Comité de la Era Contemporánea, así que los tres dejan automáticamente de figurar en futuras boletas y se convierten en inmortales.

2026 MLB Hall of Fame voting results pic.twitter.com/Aliege7vup — Barstool Baseball (@StoolBaseball) January 20, 2026

¿Quiénes desaparecen de las boletas del Salón de la Fama en 2027?

Sin embargo y al margen de los citados nuevos miembros del templo de MLB, el recorte de la papeleta será significativo para el venidero año.

Es que de los 28 nombres que aparecieron en el listado del 2026, un total de 12 no estarán presentes en 2027 debido a las reglas establecidas por la BBWAA, ya que algunos agotaron el máximo de 10 oportunidades de elegibilidad sin lograr el respaldo suficiente (mínimo 75%), en tanto que otros no alcanzaron ni el 5% requerido para mantenerse en consideración.

El caso más destacado es el de Manny Ramírez, quien en su décimo y último año obtuvo un 38.8% de escrutinios. A pesar de sus impresionantes números ofensivos (.312 AVE, 555 HR,.411 OBP) a lo largo de 19 contiendas, principalmente defendiendo a Cleveland Indians (hoy Guardians) y Boston Red Sox, la candidatura del antiguo jardinero y slugger dominicano se vio constantemente afectada por las controversias que invadieron su carrera, principalmente de la mano a las sustancias prohibidas, recordando que fue sancionado hasta en dos ocasiones por consumir esteroides.

Manny Ramírez difícilmente ingrese al Salón de la Fama de MLB | Ron Vesely/GettyImages

Asimismo, 11 viejos jugadores quedaron fuera tras aparecer apenas una vez en la boleta, dado que no superaron ese 5% de apoyo. Este grupo lo componen Ryan Braun, Edwin Encarnación, Shin-Soo Choo, Hunter Pence, Matt Kemp, Rick Porcello, Nick Markakis, Alex Gordon, Gio González, Howie Kendrick y Daniel Murphy.

Llama poderosamente la atención que el quisqueyano Encarnación, dueño de 424 vuelacercas entre Cincinnati Reds, Toronto Blue Jays, Cleveland, New York Yankees, Seattle Mariners y Chicago White Sox, junto a tres invitaciones al All Star, quede execrado de inmediato.

Cabe recordar que, según las normas de la muy señalada Asociación de Cronistas, sólo pueden aspirar a entrar en el Salón de la Fama los ex peloteros de MLB que cumplen ciertos criterios y luego de haber transcurrido al menos cinco años desde su retiro. Sin dudas, un proceso cada vez más exclusivo continúa redefiniendo los estándares de grandeza histórica en el béisbol.

Los 12 jugadores que salen de las papeletas del Salón de la Fama

Nombre Años en la boleta % de votación Manny Ramírez 10 38.8% Ryan Braun 1 3.5% Edwin Encarnación 1 1.4% Shin-Soo Choo 1 0.7% Hunter Pence 1 0.5% Matt Kemp 1 0.5% Rick Porcello 1 0.5% Nick Markakis 1 0.2% Alex Gordon 1 0.2% Gio González 1 0.0% Howie Kendrick 1 0.0% Daniel Murphy 1 0.0%

Más noticias sobre el Salón de la Fama de MLB