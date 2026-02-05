¿Jugará el cerrador de los Mariners Andrés Muñoz con México en el Clásico Mundial 2026?

En México ya dan por perdido el caso del antesalista Isaac Paredes, de quien el gerente de los Houston Astros Dana Brown informó que no jugará en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero horas antes de que se publiquen los rosters oficiales, el manager de la selección mexicana deslizó una buena noticia.

Desde Guadalajara, donde está compitiendo por el título en la edición 68 de la Serie del Caribe, el estratega Benjamín Gil ha estado revelando algunas piezas con las que contará para el torneo de marzo, en el que tienen grandes aspiraciones después del tercer lugar que alcanzaron en 2023.

Gil dijo ante los periodistas que una de las grades fortalezas de la selección para esta nueva edición será el bullpen y contó entre los relevistas confirmados a uno de los mejores cerradores de MLB, el derecho Andrés Muñoz.

“Esperemos que ya no se nos caigan más jugadores. Creo que el bullpen puede ser muy fuerte, más fuerte que lo que fue hace tres años. Más con el ancla que es Muñoz (Andrés). Sin quitarle su crédito a Giovanny Gallegos que desafortunadamente está lesionado y no podremos contar con él. El bullpen está bastante fuerte”, dijo Gil este miércoles a ESPN.

Muñoz, de 27 años de edad, fue una de las grandes ausencias para el equipo de México en la cita de 2023, en la que Gallegos fungió como taponero. Su participación en la edición de este año estaba en duda.

¿Qué números tiene Andrés Muñoz en MLB?

El derecho nacido en Los Mochis viene de una gran temporada en 2025 con Seattle Mariners. Fue invitado por segundo año seguido al Juego de Estrellas y resultó clave en la clasificación a los playoffs, instancia en la que salvó dos juegos y dejó efectividad inmaculada.

En la campaña regular apareció en 64 partidos para igualar su tope personal, tuvo la mejor efectividad de sus seis años en las Grandes Ligas (1.73), WHIP de 1.02, consiguió su mayor cantidad de rescates en una campaña con 38 y sumó 83 ponches por 28 boletos en 62.1.

Para el equipo mexicano será un lujo contar con Muñoz para el cierre de los encuentros. El manager Gil celebra su confirmación sobre todo porque será el serpentinero de mayor categoría en su grupo.

“Creo que es un equipo con mucho balance en cuanto a bateadores derechos y zurdos. En el pitcheo a lo mejor no tenemos estrellas, no va a estar Julio Urías que era un estrella consolidada. Pero, en general, estaremos mucho mejor balanceados para el torneo”, agregó.

