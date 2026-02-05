¿Jugará el designado de los Boston Red Sox Masataka Yoshida con Japón en el Clásico Mundial?
La selección de Japón está decidida a revalidar el título de campeón que ganó en la edición de 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, y sigue sumando estrellas de MLB al grupo que estará dirigido por el manager Hirokazu Ibata.
Los asiáticos tienen el afán de resistir el desafío que le plantea Estados Unidos y su escuadra de All Stars y se plantean ganar el torneo por cuarta vez.
Ya anunciaron su roster, y no sólo tendrán en acción a Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki y Munetaka Murakami, sino que acaba de sumarse un jugador de la nómina de los Boston Red Sox, el jardinero y bateador designado Masataka Yoshida.
Fue el mismo Yoshida quien dio la noticia sobre su participación en esta edición del torneo, a través de una publicación en sus redes sociales.
“Gracias al continuo apoyo de todos, he tenido la oportunidad de volver a vestir la camiseta de los Samuráis de Japón", escribió Yoshida junto a una foto de la cita de 2023, que fue la última vez que jugó para alguna selección de Japón. “Asumiré esta responsabilidad y este orgullo y daré lo mejor de mí”.
¿Cómo le fue a Yoshida en la edición de 2023?
Masataka Yoshida fue parte del equipo campeón de 2023 y estableció un récord para una edición del Clásico Mundial con sus 13 carreras impulsadas. De sus nueve hits, tres fueron extrabases (dos jonrones y un doble), sumó cinco anotadas, tomó cuatro bases por bolas y dejó promedios de .409/.531/.727 con OPS de 1.258.
¿Cuántos jugadores de Red Sox estarán en el Clásico Mundial?
Los rosters oficiales se harán públicos al anochecer del jueves 5 de febrero y antes de ser comunicados, los Red Sox contaban con 11 jugadores de su roster de 40 confirmados para jugar en el Clásico Mundial de marzo.
Junto a Yoshida están ratificados el lanzador Brayan Bello (República Dominicana), el jardinero derecho Wilyer Abreu (Venezuela), Jarren Duran (Mexico), Ceddanne Rafaela (Países Bajos), Jovani Morán (Puerto Rico) y Greg Weissert (Italia).
Entre quienes no participarán con sus selecciones se cuenta a los novatos Marcelo Mayer y Roman Anthony, el receptor venezolano Carlos Narváez, el campocorto Trevor Story, el veterano cerrador cubano Aroldis Chapman y el zurdo Garrett Crochet, el as de la rotación de Alex Cora, a la espera de otras noticias, porque su nueva adquisición, Ranger Suárez, podría estar disponible para el equipo de Venezuela.
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.