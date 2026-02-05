¿Jugará el designado de los Boston Red Sox Masataka Yoshida con Japón en el Clásico Mundial?

La selección de Japón está decidida a revalidar el título de campeón que ganó en la edición de 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, y sigue sumando estrellas de MLB al grupo que estará dirigido por el manager Hirokazu Ibata.

Los asiáticos tienen el afán de resistir el desafío que le plantea Estados Unidos y su escuadra de All Stars y se plantean ganar el torneo por cuarta vez.

Ya anunciaron su roster, y no sólo tendrán en acción a Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki y Munetaka Murakami, sino que acaba de sumarse un jugador de la nómina de los Boston Red Sox, el jardinero y bateador designado Masataka Yoshida.

Fue el mismo Yoshida quien dio la noticia sobre su participación en esta edición del torneo, a través de una publicación en sus redes sociales.

Masataka Yoshida has confirmed that he made Samurai Japan’s final roster for the World Baseball Classic 🇯🇵



“Thanks to everybody's continued support, I've been given the opportunity to wear the Samurai Japan jersey once again. I'II embrace this responsibility and pride and give… pic.twitter.com/N09eoCFzIi — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 4, 2026

“Gracias al continuo apoyo de todos, he tenido la oportunidad de volver a vestir la camiseta de los Samuráis de Japón", escribió Yoshida junto a una foto de la cita de 2023, que fue la última vez que jugó para alguna selección de Japón. “Asumiré esta responsabilidad y este orgullo y daré lo mejor de mí”.

¿Cómo le fue a Yoshida en la edición de 2023?

Masataka Yoshida fue parte del equipo campeón de 2023 y estableció un récord para una edición del Clásico Mundial con sus 13 carreras impulsadas. De sus nueve hits, tres fueron extrabases (dos jonrones y un doble), sumó cinco anotadas, tomó cuatro bases por bolas y dejó promedios de .409/.531/.727 con OPS de 1.258.

¿Cuántos jugadores de Red Sox estarán en el Clásico Mundial?

Los rosters oficiales se harán públicos al anochecer del jueves 5 de febrero y antes de ser comunicados, los Red Sox contaban con 11 jugadores de su roster de 40 confirmados para jugar en el Clásico Mundial de marzo.

Junto a Yoshida están ratificados el lanzador Brayan Bello (República Dominicana), el jardinero derecho Wilyer Abreu (Venezuela), Jarren Duran (Mexico), Ceddanne Rafaela (Países Bajos), Jovani Morán (Puerto Rico) y Greg Weissert (Italia).

Entre quienes no participarán con sus selecciones se cuenta a los novatos Marcelo Mayer y Roman Anthony, el receptor venezolano Carlos Narváez, el campocorto Trevor Story, el veterano cerrador cubano Aroldis Chapman y el zurdo Garrett Crochet, el as de la rotación de Alex Cora, a la espera de otras noticias, porque su nueva adquisición, Ranger Suárez, podría estar disponible para el equipo de Venezuela.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol