Kiké Hernández regresa a los Dodgers en 2026: Detalles del contrato

Los Angeles Dodgers anunciaron el regreso del puertorriqueño Kiké Hernández, consolidando así su continuidad en la organización con la que ha ganado tres anillos de Serie Mundial.

La web oficial de MLB informó que para abrir espacio en el roster del manager Dave Roberts, la gerencia colocó al lanzador derecho Evan Phillips en la lista de lesionados de 60 días.

Entretanto, el propio Hernández confirmó la noticia a través de su cuenta en Instagram, misma en la que expresó su entusiasmo por continuar en la franquicia, destacando la posibilidad de buscar un nuevo campeonato consecutivo. "¡3 seguidos suenan muy bien!", escribió el oriundo de San Juan.

El utility de 34 años afrontará su décima temporada vistiendo el uniforme de los Dodgers y la número 13 de su carrera en las mayores, tras haber ayudado a dicha novena a llevarse los anillos del clásico otoñal en 2020, 2024 y 2025.

Dodgers, UTIL Kiké Hernández agree to a deal, per Hernández's Instagram. pic.twitter.com/XVMDGYnXKS — MLB (@MLB) February 12, 2026

Kike llegó originalmente a Los Angeles en diciembre de 2014, procedente de Miami Marlins, en un cambio múltiple que marcó el inicio de una etapa exitosa con dicha entidad. Después del título de 2020, firmó como agente libre con los Boston Red Sox, donde permaneció dos campañas y media antes de regresar a los azules mediante un canje en el "deadline". A partir de entonces, ha renovado su vínculo con el club de Hollywood en cada receso invernal.

Hernández disputó 92 encuentros en 2025; 53 de ellos como titular, registrando una línea ofensiva de .203/.255/.366 y un OPS+ de 72, el más bajo desde 2016. Sin embargo, su valor volvió a reflejarse en la defensa y capacidad para desempeñarse en múltiples posiciones, incluyendo primera, segunda y tercera base, aunado al jardín izquierdo y central, al tiempo de haber sido utilizado como lanzador en situaciones muy puntuales.

En la última postemporada, el dirigente Roberts confió plenamente en la experiencia del boricua, alineándolo como titular en todos los encuentros de su equipo. Pues Kike respondió con actuaciones oportunas, destacando momentos clave que contribuyeron al camino de la poderosa novena hacia una nueva corona.

A lo largo de sus 12 anteriores cursos en MLB, el también ex pelotero de Houston Astro ha superado los 100 desafíos iniciados en puestos como la intermedia, antesala, campocorto y center field, consolidándose dentro de los jugadores más versátiles de su generación. En consecuencia, su regreso refuerza la profundidad de un roster azul que mantiene intacta a una pieza valiosa en el terreno.

