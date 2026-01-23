El lineup de Los Angeles Dodgers con Kyle Tucker en la temporada de 2026

La organización de Los Angeles Dodgers viene de celebrar su segundo título consecutivo en la Serie Mundial y quinto en cinco años, pero está lejos de conformarse y lo demostraron firmando a una de las principales piezas disponibles en el mercado de agentes libres de MLB.

Kyle Tucker estuvo muy cerca de vestirse con la camiseta de los Mets, pero los angelinos lo evitaron en el último minuto ofreciéndole un contrato de cuatro temporadas y 240 millones de dólares. Sabían que ya tenían una nómina suficientemente sólida, pero no desaprovecharon la oportunidad de sumar al jardinero.

“Cuando comenzamos la temporada muerta y hablábamos de distintas posibilidades en el mercado de cambios y de agentes libres, realmente no había nadie que aumentara más nuestras probabilidades de ganar la Serie Mundial en el 2026 que Kyle Tucker”, dijo el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman, al portal de MLB.com.

Ahora el manager Dave Roberts tiene a su disposición un jardinero de lujo, ganador de un Guante de Oro y dos Bates de Plata, un jugador con cuatro invitaciones al All Star en ocho años de carrera y al dueño de un anillo de campeón de Serie Mundial.

Pero sobre todo, tiene a un bateador zurdo que cuando está sano es capaz de dar 30 jonrones y 30 dobles y remolcar 100 carreras. Es incierto cómo encajará en el orden al bate rodeado de tantas estrellas, pero es una realidad que su llegada hace todavía más temible a la ofensiva de los Dodgers.

El lineup de Dodgers con Kyle Tucker en 2026

En la presentación de su nuevo jugador, el manager Dave Roberts dijo que en principio el plan es que Kyle Tucker ocupe uno de los tres primeros puestos del orden al bate, lo que obligará a mover al veterano Freddie Freeman. Los entrenamientos de primavera pueden ser clave para tomar esta decisión, pero así podría verse el lineup de los Dodgers en 2026:

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Mookie Betts Campocorto Kyle Tucker Jardinero derecho Will Smith Receptor Freddie Freeman Primera base Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Max Muncy Tercera base Andy Pages Jardinero central Tommy Edman Segunda base

¿Cuál será el rol defensivo de Tucker en los Dodgers?

Durante su tiempo con Houston Astros, Kyle Tucker demostró que puede defender las tres posiciones del outfield, pero de acuerdo con las declaraciones de Roberts, con los Dodgers tendrá un rol similar al que le dieron los Chicago Cubs en la temporada pasada y jugará en el jardín derecho. Eso hará que el dominicano Teoscar Hernández se mude definitivamente al bosque izquierdo.

Tucker ocupa el puesto 13 en asistencias entre los guardabosques derechos activos con 34 y tercero en porcentaje de fildeo con .991.

