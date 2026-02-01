El lineup de República Dominicana con jugadores que no van al Clásico Mundial 2026

Los seguidores del béisbol en República Dominicana están de fiesta, porque este domingo tuvieron la confirmación de que su máxima estrella, Juan Soto, aprobó el protocolo del seguro y estará con la selección en el Clásico Mundial.

El ídolo de New York Mets se suma a un grupo en el que también están otros astros de MLB, como Fernando Tatís Jr. y Vladimir Guerrero, además de Camilo Doval, Sandy Alcántara y muchos más.

Sin embargo, también habrá bajas importantes para el grupo que estará dirigido por Albert Pujols y que compartirá el Grupo D de la competencia con Venezuela. Recientemente hubo polémica -que no ha cesado de intensidad- por la ausencia de José Ramírez.

El antesalista que acaba de firmar una nueva extensión con Cleveland Guardians no había querido aclarar si estaba disponible para el Clásico Mundial e incluso se negó a responder una pregunta relacionada. Fue el gerente de la selección, Nelson Cruz, quien ofreció detalles sobre el caso.

“Mi trabajo como gerente va más allá de conformar un equipo. También tengo que proteger a los jugadores. En el caso particular de José (Ramírez), por una situación personal, él no va a poder presentarse en el Clásico”, dijo Cruz en un evento en República Dominicana. También agregó que podría unirse al equipo para la segunda fase de la competencia.

🔥 El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, confirmó que José Ramirez no estará disponible para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.



Cruz afirmó que Ramírez podría ver acción en la segunda ronda del certamen si el equipo avanza.#WBCxESPN pic.twitter.com/sOJ778mnHD — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) January 29, 2026

¿Qué otros jugadores de República Dominicana no irán al Clásico?

Otras figuras con jerarquía de estrellas en las Grandes Ligas optaron por no jugar en esta edición del Clásico Mundial. Uno de ellos es Teoscar Hernández, jardinero de Los Angeles Dodgers, que avisó de su ausencia desde diciembre.

“No me siento preparado y no quiero estar ahí fuera de forma”, alegó Hernández ante la prensa dominicana. “Siento que mi cuerpo necesitaba un descanso extremo después de la temporada de 2025, apenas acabo de empezar mis entrenamientos y no siento que estaré en condiciones óptimas para representar a mi país en un evento tan importante”.

Tampoco irán Elly De La Cruz y Rafael Devers. El joven campocorto aceptó una sugerencia de Cincinnati Reds para no participar por las lesiones que sufrió en 2025, y con el segundo no han podido establecer comunicación. “Lo he llamado varias veces y no ha tomado la llamada. No sé si cambió de número o algo así”, dijo Pujols a Listín Diario.

Este es el equipo que podría armar República Dominicana con los jugadores que no estarán en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026:

Jugador Posición Elly De La Cruz Campocorto José Ramírez Tercera base Rafael Devers Primera base Teoscar Hernández Jardinero derecho Marcell Ozuna Bateador designado Samuel Basallo Receptor Jorge Polanco Segunda base Víctor Robles Jardinero central Ramón Laureano Jardinero izquierdo

